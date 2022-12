Luc De Schepper overleden, gewezen rector van UHasselt

Luc De Schepper, tot in 2020 nog rector van de UHasselt, is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Het Belang van Limburg op zijn website.

De Schepper studeerde natuurkunde aan de Universiteit Antwerpen (1979) en doctoreerde aan het Limburgs Universitair Centrum (1983). Van 1997 tot 2003 was hij hoofd van het departement Wiskunde, Natuurkunde en Informatica, van 1999 tot 2004 was hij directeur van het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO), een onderzoeksinstituut van het LUC. Hij was ook kortstondig (van 2003 tot 2004) decaan van de faculteit Wetenschappen.

In oktober 2004 volgde hij Harry Martens op als rector van het Limburgs Universitair Centrum, dat in 2005 tot de Universiteit Hasselt werd omgedoopt. Onder zijn rectoraat werden drie nieuwe faculteiten binnen de UHasselt opgericht. Van 2015 tot 2017 was hij tevens voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. In oktober 2020 werd hij als rector door Bernard Vanheusden opgevolgd.

‘Als rector heeft hij de UHasselt enorme diensten bewezen. We zijn vandaag meer dan ooit een centrum van onderwijs, onderzoek en dienstverlening; meer dan ooit een universiteit met impact. En daar heeft hij sterk zijn stempel op gedrukt’, aldus huidig rector Vanheusden.