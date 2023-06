KU Leuven staat open voor rechtmatig AI-gebruik door studenten

De KU Leuven heeft richtlijnen klaar over het gebruik van artificiële intelligentie door studenten en onderzoekers. Dat heeft de Leuvense universiteit zaterdag bekendgemaakt. Programma’s als ChatGPT mogen gebruikt worden voor papers of onderzoek, als dat op een rechtmatige manier gebeurt.

Tijdens de afgelopen examenperiode in januari was ChatGPT veelbesproken aan de Vlaamse universiteiten. Het programma produceert snel teksten over elk mogelijk onderwerp: het zou een zegen zijn voor studenten die in tijdnood voor een deadline kwamen.

Maar of ChatGPT echt gebruikt werd tijdens examens of voor een paper op te stellen, was niet zeker. De KU Leuven heeft weet van enkele studenten die het programma gebruikt hebben ter voorbereiding van een examen: zij hebben dat toen ook uit zichzelf meegedeeld aan de docent. Er is geen enkele melding binnengekomen over fraude met een AI-systeem.

De KU Leuven heeft de voorbije maanden, in aanloop naar de komende examens en deadlineperiode, richtlijnen uitgewerkt over hoe om te gaan met artificiële intelligentie-systemen. De systemen worden in se gezien als ieder ander mogelijk hulpmiddel waarop studenten of onderzoekers beroep kunnen doen. Als het gebruik ervan transparant gecommuniceerd wordt en als het niet gebruikt wordt om eigen vaardigheden of prestaties onrechtmatig te verbeteren, heeft de universiteit er niets op tegen.

Een zelf geschreven tekst laten corrigeren of herwerken door AI moet kunnen, vindt de universiteit. Ook een stuk code laten schrijven, is mogelijk, als de docent het expliciet toelaat. Als de AI-tekst letterlijk wordt overgenomen door de student of onderzoeker, moet de bron gepreciseerd worden. Gebeurt dat niet, is er sprake van plagiaat. “Iemand anders je eindwerk volledig laten schrijven, mag ook niet”, zegt Tine Baelmans, vicerector Onderwijsbeleid. “Je mag wel hulp vragen en bronnen gebruiken. Zo zien we AI-toepassingen ook: het kan een hulpmiddel zijn, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.”