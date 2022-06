KU Leuven in top 100 van beste universiteiten ter wereld

De KU Leuven, UGent en UCLouvain zijn bij de 200 beste universiteiten ter wereld. Dat blijkt woensdag uit de internationale ranking van het Britse Quacquarelli Symonds (QS). De KU Leuven staat opnieuw in de top 100, als enige Belgische universiteit.

De KU Leuven staat op de 76ste plaats. De UGent en UCLouvain op respectievelijk de 143ste en 195ste plaats. De ULB (plaats 210), VUB (251), UAntwerpen (280) en UHasselt (449) zijn nog steeds bij de 500 beste universiteiten. De UHasselt is de enige Belgische universiteit die vooruitgang wist te boeken ten opzichte van het vorige klassement (van plaats 471 naar 449).

De Britse en Amerikaanse universiteiten voeren het klassement aan, met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) op de eerste plaats, de universiteit van Cambridge op de tweede plaats en die van Stanford op plaats drie. Het klassement is evenwel niet het enige in zijn genre. Ook andere organisaties stellen klassementen op, elk op basis van andere criteria.