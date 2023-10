‘In Syrië is de wiskunde helemaal anders’: hoe schoolcoaches anderstalige ouders helpen

Volgend jaar zullen 16.000 anderstalige ouders of kinderen met een handicap onderwijshulp krijgen van een brugfiguur in het Plan Samenleven.

Hiba woont met haar twee zoontjes en een paar parkieten in een appartement in Lier. Zes jaar geleden is ze uit Syrië verhuisd. Haar zoontjes wil ze het best mogelijke onderwijs geven. Maar dat is een hele klus als je zelf de taal van dat onderwijs niet spreekt.

‘Toen mijn zoon in het eerste leerjaar zat, was mijn Nederlands echt slecht en kon ik hem niet helpen’, vertelt Hiba. ‘Via de website van de stad Lier ontdekte ik het Schoolcoaches-project, waarbij vrijwilligers kwetsbare gezinnen een hand toesteken. Zo kwam Annick in mijn leven. En nu ben ik niets zonder haar.’ (lacht).

Annick is een van de brugfiguren uit het Schoolcoaches-project die een cruciale schakel vormen tussen school en gezin. Ze bezoekt Hiba regelmatig: ‘Hoe vaak, dat hangt af van de hoeveelheid huiswerk. Soms is een uurtje per week genoeg, soms kom ik twee keer per week. In het eerste leerjaar was er plots een heel pakket werk, dus toen kwam ik vaker.’

Hiba: ‘Ja, twee keer was toen bijna niet genoeg.’ (lacht)

Annick: ‘Hiba geeft aan waar zij steun nodig heeft. Ik leg bijvoorbeeld uit hoe je iets het best kunt oefenen. Dat zijn dingen die zij uiteindelijk overneemt. Vroeger had ik ook meer contact met de school, maar ondertussen kan Hiba dat zelf doen. Mijn rol wordt stilaan kleiner en kleiner.’

‘Nu gaat het vooral over taalgerichte ondersteuning. En kleine dingen die wij vanzelfsprekend vinden, maar die voor nieuwkomers niet altijd duidelijk zijn. Een voorbeeld: het verschil tussen hoofdrekenen en cijferen.’

Hiba: ‘In Syrië is de wiskunde helemaal anders, daar kan ik alles. Hier moet ik het eerst zelf leren als ik mijn kinderen wil helpen.’

Hoe werkt het project?

Het Lierse Schoolcoaches-project past in het Vlaamse Plan Samenleven, dat minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) ontwikkelde samen met de Vlaamse gemeenten. Het Schoolcoaches-project is een initiatief van de stad Lier, het OCMW Lier en de vzw Arktos dat extra ondersteuning biedt aan kwetsbare kinderen via vrijwilligers zoals Annick.

Hoe meer vrijwilligers, hoe meer gezinnen we kunnen helpen, zegt Fien Houdmeyers van Arktos vzw, coördinator van het project: ‘Maar vrijwilligers vinden is een uitdaging. Meestal sturen ze een mail en leggen we in een eerste kennismakingsgesprek het project in al zijn facetten uit. Op basis van dat gesprek zoeken we een gezin dat het best bij de vrijwilliger past. We maken samen kennis en daarna gebeuren alle contacten tussen vrijwilliger en gezin.’

Annick vindt het alvast erg boeiend om een andere cultuur te leren kennen. ‘Het is een heel positieve ervaring en je haalt er erg veel voldoening uit. Als je tijd en zin hebt, zou ik het zeker aanraden.’

Werpt het project vruchten af?

‘Leerlingen die hulp krijgen van een brugfiguur zijn vaker in orde en nemen actiever deel aan de lessen, zo horen we van scholen. En hun schoolresultaten zijn ook beter’, weet Houdmeyers.

In 2023 hielp Plan Samenleven 14.000 kwetsbare gezinnen in Vlaanderen. In 2024 wil het 16.000 gezinnen helpen met een brugfiguur. Minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) benadrukt het belang van brugfiguren: ‘Voor anderstalige ouders is ons Vlaams schoolsysteem niet altijd evident. Brugfiguren kunnen ouders begeleiden bij het interpreteren van lessenroosters en kwetsbare kinderen helpen bij hun huiswerk.’