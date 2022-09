Half miljard meer naar onderwijs in vijf jaar

Het onderwijs krijgt de komende vijf jaar in totaal 525 miljoen euro extra middelen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist bij de begrotingsopmaak. Dit jaar alleen gaat het om 67 miljoen euro extra om de gestegen energiefacturen op te vangen.

Scholen krijgen datzelfde bedrag ook volgend jaar. Daarnaast is er jaarlijks bijkomend 83 miljoen euro voorzien voor het onderwijs: 25 miljoen voor het hoger en bijna 60 miljoen voor het leerplichtonderwijs. Voor de scholen van het beroepssecundair en technisch secundair onderwijs is er een toeslag van 10 miljoen euro, omdat de energie-en materiaalkosten daar hoger liggen.

De Vlaamse regering maakt bovenop het half miljard euro extra middelen bijkomend 100 miljoen euro vrij voor renteloze energieleningen voor scholen, meldt een tevreden Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, die de sociale partners vrijdag tekst en uitleg heeft gegeven bij het begrotingsakkoord. Zo kunnen scholen investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen.

Vlaams minister-president Jan Jambon maakte donderdag in zijn Septemberverklaring al bekend dat minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) extra budget krijgt om de problemen met het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs aan te pakken. Nu zitten kinderen daar vaak uren op de bus. Het gaat om een budget van 25 miljoen euro extra per jaar. Daar komt nog eens 10 miljoen voor de busbegeleiders bovenop.

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert positief. ‘We zijn tevreden dat de regering naar het werkveld geluisterd heeft’, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. Volgens de topman van het katholieke onderwijs kan de extra beleidsruimte gebruikt worden om het lerarentekort mee aan te pakken.

Vlaams Parlementslid voor CD&V Loes Vandromme is ook tevreden met de bijkomende middelen. ‘Voor CD&V is dit een heel belangrijke maatregel die geen dag te vroeg komt’, zegt ze. Het CD&V-parlementslid benadrukt dat het nu ook belangrijk is meer in te zetten op de begeleiding van scholen in hun zoektocht naar de meest efficiënte manieren om energie te besparen. Daarnaast vraagt de partij ‘met aandrang’ om het debat over een lerarenloopbaanpact op te straten, zoals voorzien in het regeerakkoord. ‘De kwaliteit van onderwijs start met het hebben van goeie leerkrachten voor de klas. En helaas zijn die er nu niet in elke klas’, besluit Vandromme.