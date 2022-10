Bijna zes scholen op tien zijn op zoek naar leraars: ‘Soms hebben klassen meer studie dan les’

Bijna zes op de tien scholen zijn momenteel op zoek naar leraars. Bij 70 procent staan er vandaag meer vacatures open dan op 1 september, en vervangers zijn bijna onmogelijk te vinden.

Dat blijkt uit een bevraging van Het Nieuwsblad bij 291 schooldirecteurs.

De directeurs voelen dat ­tekort aan leerkrachten, want zij moeten voortdurend puzzelen. Maar vooral de leerlingen ondervinden het lerarentekort aan den lijve: ze moeten soms halve dagen in de studie slijten. En dat weegt meer dan ooit op de kwaliteit van ons onderwijs. Zo geeft een ­directeur aan dat een groep leerlingen uit het middelbaar onderwijs al anderhalve maand geen ­wiskunde meer heeft gekregen, nadat de ­leraar al na twee weken ­uitviel. ‘Op sommige dagen hebben klassen meer studie dan les. Dit kan zo niet meer verder’, bevestigt een andere directeur, die eraan toevoegt dat ook bij leerlingen en ouders de paniek toeneemt.

In basisscholen voelen ze de problematiek vooral in de vele zorguren die erbij inschieten omdat de zorgjuf moet invallen. Ook klassen samen zetten is een gangbare oplossing.

De cijfers van de enquête verhullen volgens de krant een ander probleem: in veel scholen zijn de vacatures wel ingevuld, maar niet door mensen met een lerarenopleiding.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) nam al verschillende maatregelen tegen het leraarstekort, zoals de mogelijkheid voor zij-instromers om anciënniteit mee te nemen, maar die volstaan volgens de directeurs niet.