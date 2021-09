Het onderwijs verdient geen besparingen, maar net investeringen om het lerarenberoep aantrekkelijk te maken en de kwaliteit van het onderwijs op te krikken. Dat stellen de onderwijsvakbonden.

Het onderwijs verdient geen besparingen, maar net investeringen om het lerarenberoep aantrekkelijk te maken en de kwaliteit van het onderwijs op te krikken. Dat stellen de onderwijsvakbonden ACOD-onderwijs, COC, COV en VSOA-onderwijs in een gemeenschappelijke verklaring na een overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijsverstrekkers over de geplande besparingen.

De Vlaamse regering kondigde eerder deze week aan dat er in het onderwijs 100 miljoen euro bespaard moet worden. Waar dat precies zal gebeuren, moet nog vastgelegd worden.

Donderdag legde minister Weyts zijn oor te luister bij de vakbonden en de onderwijskoepels. De vakbonden laten weten dat ze hopen dat de minister hun bezorgdheden au serieux neemt en hun 'wijze raad niet in de wind slaat'. Verdere commentaar willen de vakbonden niet geven.

Concrete voorstellen zou de minister nog niet gedaan hebben. Weyts wil ook niet reageren na het overleg. Zijn woordvoerder wijst erop dat de minister de voorstellen eerst moet voorleggen aan de regering.

Het Gemeenschapsonderwijs GO! wacht op de voorstellen van de minister, die nu aan zet is na het overleg 'dat in vertrouwen' heeft plaatsgevonden. Onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen benadrukt dat de besparingen de dagelijkse werking van de school niet mogen schaden. 'We kunnen niet aanvaarden dat op de dagelijkse werking van onderwijsinstellingen bespaard wordt om bijkomende (bijzondere en nieuwe) initiatieven te financieren', klinkt het.

