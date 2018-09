Onbeschikbare kerncentrales: Crombez wijst met beschuldigende vinger naar kabinet-Marghem

Sp.a-voorzitter John Crombez wijst met een beschuldigende vinger naar het kabinet van minister van Energie Marie-Christine Marghem voor de mogelijke problemen met de energiebevoorrading als gevolg dat in november maar één kerncentrale beschikbaar zal zijn.

Volgens Crombez heeft de regering, met MR en N-VA voorop, van in het begin alles wat de ontwikkeling van alternatieve energie betrof gesabotteerd. "De leiding van het kabinet van Marghem was in handen van Electrabel", haalde de sp.a-voorzitter maandagmorgen in De Ochtend (Radio 1) uit. Elk debat in het parlement bleef dode letter, terwijl de elektriciteitsfactuur intussen met 300 euro is gestegen en er volgend jaar nog 100 euro dreigt bij te komen, aldus nog Crombez.

Voor SP.A moet er snel een investeringsplan uitgewerkt worden. Daarbij kan het geld van de nucleaire reserve, dat Electrabel nu voor eigen investeringen gebruikt, ingezet worden voor de bouw van nieuwe gascentrales. Daarnaast moet ook op het verbruik ingezet worden.