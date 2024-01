‘Om de boel te splitsen, moet je bij tovenaars zijn’: De Croo wil geen nieuwe ‘institutionele avonturen’

De Vlaamse liberalen passen voor ‘institutionele avonturen’ na de verkiezingen van 9 juni. Dat heeft premier Alexander De Croo maandagavond duidelijk gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de partij. ‘Om de boel te splitsen moet je bij de tovenaars zijn.’

De eerste minister sprak de liberale cabinetards, mandatarissen en sympathisanten maandagavond toe in de Brusselse concert- en feestzaal La Madeleine. Hij werd geflankeerd door Open VLD-voorzitter Tom Ongena en de federale, Vlaamse en Europese lijsttrekkers voor 9 juni, die voor de gelegenheid per kieskring de lange trap achter het podium mochten afdalen.

Opvallend luid applaus was er voor minister van Justitie en Antwerps kopman Paul Van Tigchelt, die ‘duidelijk niet meer aan zijn populariteit moet werken’, concludeerde De Croo.

De premier stelde zichzelf en zijn partij de voorbije maanden al vaker voor als de tegenpool van de N-VA.

Dat deed hij maandagavond opnieuw. Waar de Vlaams-nationalistische voorman Bart De Wever alles op alles zet om het confederalisme te realiseren, passen de liberalen voor ‘institutionele avonturen met onze toekomst’. ‘Laten we ons niet verliezen in eindeloze discussies over nog maar eens een staatshervorming’, pleitte De Croo. ‘Dat is energieverlies en welvaartsverlies.’

De liberalen willen wel praten over manieren om het land efficiënter te maken, met ‘minder overheid, minder administraties en minder gedoe’. ‘Maar niet als het de bedoeling is voor de zoveelste keer de schaar in ons land te zetten. Om de boel te splitsen, moet je bij de tovenaars zijn.’

Over zijn eigen ambities – een herhaald verblijf in de Zestien? – had de premier het maandagavond niet, maar De Croo zette zijn palmares en dat van zijn regering wel meermaals in de verf. De federale regering heeft 300.000 jobs gecreëerd in crisistijden, de Belgische economische groei is het dubbele van die van de eurozone en ze heeft de middenklasse ‘veel beter dan in de rest van Europa’ door de corona- en energiecrisis geloodst, zei hij.

De premier zette zich daarbij af tegen diegenen met een ‘blinde obsesssie om alles in ons land verrot te noemen’. ‘Niet elke dag de krantenkoppen halen met de zoveelste straffe uispraak, maar resultaat boeken en vooral samenwerken zodat mensen er beter voor staan. Dat doen wij.” Complimenten waren er ook voor de Vlaamse Open VLD-kopstukken en meer bepaald voor minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten, met wie ‘het stikstofdossier eindelijk opgelost is geraakt’ en die ’thema’s als menopauze op de agenda zet’.

Rutten kondigde enkele maanden geleden nog misnoegd haar afscheid van de nationale politiek aan nadat Van Tigchelt en niet zij federaal minister van Justitie werd, maar die plooien lijken intussen helemaal gladgestreken.