Nood aan inclusievere arbeidsmarkt: ‘Mensen met beperking denken vaak erg oplossingsgericht’

Eline Jammaers (35) werkt aan een inclusiever arbeidsmarktbeleid voor mensen met een beperking.

‘Mensen met een beperking botsen op de arbeidsmarkt tegen heel wat vooroordelen’, zegt docent hr-management Eline Jammaers (UHasselt). ‘Zo zouden ze geen ambitie hebben om door te groeien, zouden ze minder productief zijn en bij werkgevers zeuren over aanpassingen die nodig zijn om hun werk te kunnen uitvoeren.’ Die vooroordelen wil Jammaers de wereld uit helpen.

Hoe vertalen die vooroordelen zich op de werkvloer?

Eline Jammaers: Heel wat mensen met een beperking ervaren weinig begrip van collega’s als ze extra hulp of flexibiliteit nodig hebben, zeker als hun beperking niet zichtbaar is. Verder hoor ik ook vaak dat het voor hen erg moeilijk is om door te groeien binnen een bedrijf. Willen ze meer verantwoordelijkheden, dan moeten ze al bijna de stap zetten naar het ondernemerschap.

In Vlaanderen heeft een op de zes ondernemers een beperking. Dat is veel.

Jammaers: Dat is inderdaad veel, maar ook weinig verrassend. Als ondernemer heb je meer flexibiliteit dan als werknemer, en dat is juist van grote waarde voor mensen met een beperking. Als ondernemer kunnen ze hun werkritme en -planning afstemmen op hun persoonlijke behoeftes. Bovendien denken mensen met een beperking vaak erg oplossingsgericht. Wie opgroeit in een samenleving die niet op hem is afgestemd, moet elke dag creatief omgaan met het overwinnen van barrières. Dat is een grote troef binnen het ondernemerschap.

Wat kunnen werkgevers doen om de situatie voor mensen met een beperking te verbeteren?

Jammaers: Om te beginnen moeten bedrijven redelijke aanpassingen doen voor mensen met een beperking, zoals in een groter scherm voorzien of flexibele werkuren toestaan. Dat is trouwens een wettelijke verplichting. Daarnaast is het belangrijk om te meten of en hoe mensen met een beperking zich gemiddeld genomen anders voelen binnen het bedrijf. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat je op een veilige manier je beperking te kennen kunt geven bij de afdeling human resources, want niemand is daartoe verplicht. Ten slotte moeten bedrijven blijven sensibiliseren door bijvoorbeeld trainingen te organiseren voor leidinggevenden en directe collega’s. Door te onderstrepen hoe belangrijk inclusie is, kunnen bedrijven een rol spelen in het wegwerken van vooroordelen.