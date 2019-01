Ninove klaar voor 'Mars voor Democratie' en tegenbetoging: 'We hopen dat het sereen kan verlopen'

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid, nadat Guy D'haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, met 15 zetels er 2 te kort had voor een absolute meerderheid. Open VLD haalde 9 zetels en SAMEN 7 zetels. De huidige burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met N-VA en SAMEN, maar met de steun van Joost Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch 17 van de 33 zetels. Arents werd daarvoor door de N-VA uit de partij gezet.

Op 3 januari wordt de nieuwe gemeenteraad in Ninove geïnstalleerd. Onder meer Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden en Voorpost plannen een betoging, en D'haeseleer steunt het initiatief.

'De Ninovieters hebben zich op 14 oktober duidelijk uitgesproken en willen een ander beleid. Wij gaan betogen op 3 januari op de avond dat de nieuwe coalitie van verliezers zal worden aangesteld', stellen de organisatoren van de 'Mars voor Democratie'. Een duizendtal mensen kondigde op Facebook aan dat ze zullen deelnemen aan de mars. Hoeveel betogers er tegen extreemrechts zullen zijn is niet duidelijk.

De 'Mars voor Democratie' start om 18.30 uur aan het station van Ninove en trekt daarna naar het stadhuis, waar D'haeseleer de deelnemers zal toespreken. De optocht heeft de toelating van de burgemeester en de lokale en federale politie bereiden zich voor op de mars.

Voor de inwoners van Ninove zijn er ook enkele maatregelen genomen. Aan de bewoners die in het centrum van de stad wonen en waar er glasophaling is op vrijdag 4 januari, wordt gevraagd om het glas pas vrijdagochtend buiten te zetten. Het stadhuis zal op 3 januari in de namiddag uitzonderlijk gesloten zijn en voor de gemeenteraad worden slechts een vijftigtal toeschouwers toegelaten. Het Ninia Shopping Center sluit donderdag om 19 uur, een uur vroeger dan normaal. Ook in de binnenstad sluiten de winkels om 19 uur.

'Er zijn drie overlegmomenten geweest met de politie en met de organisatoren van de mars hebben we ook samengezeten. Die zetten zelf een dertigtal stewards in, maar wij voorzien een massale politie-inzet. Er is steun van de federale politie, maar ook van de omliggende zones. We zijn voorbereid op tussen de 1.000 en 2.000 mensen. We hopen dat het sereen kan verlopen, en de organisatoren zeggen ook dat ze er geen baat bij hebben als het uit de hand loopt. Je weet echter nooit wie er nog op de mars zal afkomen', zegt burgemeester De Jonge.