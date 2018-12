Forza Ninove met 40 procent in de oppositie: 'Vooral het cordon sanitaire is ondemocratisch'

Na een lange impasse is er van woensdag op donderdag dan toch een coalitieakkoord gevonden voor een nieuw stadsbestuur in Ninove. Open VLD en Samen krijgen de steun van de N-VA-lijsttrekker Joost Arents, die daarmee ingaat tegen de lokale partijlijn. Arents is vrijdagochtend uit de partij gezet en gaat als onafhankelijke door. De grote verkiezingsoverwinnaar, het radicaal-rechtse Forza Ninove van lijsttrekker Guy D'haeseleer, belandt daardoor op de oppositiebanken, ondanks een score van veertig procent.

