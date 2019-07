De knoop is dan toch doorgehakt. Na een nachtelijke marathon kan de regering-Vervoort III van start gaan. Opvallend: de Vlaamse liberalen zijn moederziel alleen in een links-progressieve ploeg. Toch houdt de partij (voorlopig) de rangen gesloten.

'We gaan ons geen vierde keer aan dezelfde steen stoten.' Het was een zelfzekere Els Ampe (Open VLD) die halfweg juni de rode lijn probeerde te trekken in de Brusselse regeringsvorming. De Brusselse Ampe, die kort voordien gesuggereerd had om het Brusselse leiderschap van oudgediende Guy Vanhengel over te nemen, bleef mordicus vasthouden aan wat het partijbureau had beslist.

...