Naast het Vlaams Belang en de PVDA kwam er nog een winnaar uit de bus, in Brussel weliswaar. Agora wil de hardware van het Belgisch democratisch systeem aanpassen. 'Naast het verkozen parlement, willen wij een geloot parlement installeren.'

Of het nu een 'zwarte zondag' of een 'hoopvolle zondag' was, na de verkiezingen zijn er winnaars en verliezers. Het Vlaams Belang en de PVDA sprongen als winnaars het meest in het oog in Vlaanderen. Maar in Brussel kwam Agora, een splinternieuwe Brusselse lijst, als één van de verrassingen uit de bus. Zij haalden de kiesdrempel (met 5,2 procent) en sturen Pepijn Kennis naar het Brussels Parlement. Welke ideologie verdedigt Agora? Geen enkele. Het enige punt dat op hun "partijagenda" staat is het implementeren van een burgerassemblee dat naast het traditionele parlement mee aan het roer van de stad kan staan.

