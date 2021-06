Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is het debat over de neutraliteit van de overheid niet afgelopen. 'De meerderheid van de bevolking steunt ons.'

Georges-Louis Bouchez gaat opnieuw over de lippen. De MR-voorzitter zette de federale regering op stelten met zijn protest tegen de benoeming van regeringscommissaris Ihsane Haouach bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Haar hoofddoek was een doorn in het oog van de Franstalige liberaal.

Georges-Louis Bouchez gaat opnieuw over de lippen. De MR-voorzitter zette de federale regering op stelten met zijn protest tegen de benoeming van regeringscommissaris Ihsane Haouach bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Haar hoofddoek was een doorn in het oog van de Franstalige liberaal. Het verzet van Bouchez was tevergeefs, maar hij wil de bladzijde nog niet omslaan. De discussie verschuift nu naar het parlement, waar de MR een wetsvoorstel indient om de neutraliteit te verzekeren bij openbare diensten. 'Ik ben er zeker van dat de meerderheid van de bevolking ons steunt.''Bien joué', tweette Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. 'Van deze korte vaudeville werd enkel extreemrechts beter.'Georges-Louis Bouchez: Zijn tweet is schandalig en toont net aan waarom het Vlaams Belang (VB) zo goed scoort in de peilingen. Er is een kleine politieke klasse die vindt dat we niet over neutraliteit mogen praten uit vrees voor winst voor het VB. Moeten wij dan over het weerbericht praten? Een regeringslid hoeft de collega's niet op de hoogte te stellen van de benoeming van een regeringscommissaris. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) heeft de procedure correct gevolgd. Bouchez: Ik heb nooit het tegendeel beweerd. We moeten de procedure veranderen zodat de hele regering weet wie er wordt aangesteld. Daarnaast zijn levensbeschouwelijke of politieke tekens uit den boze.Binnen de Brusselse regering draait de kwestie rond openbaarvervoermaatschappij MIVB, die moet beslissen of ze in beroep gaat tegen de veroordeling wegens discriminatie omdat ze een vrouw met een hoofddoek in dienst weigerde te nemen. U importeert dat conflict in de federale regering. Bouchez: Dat slaat nergens op. Een regeringscommissaris straalt autoriteit uit en vertegenwoordigt niet één partij, maar de hele regering. Sarah Schlitz was op de hoogte van onze mening. Dacht ze dan echt dat ik zou zwijgen? Haar benoeming was een provocatie. Afgelopen donderdag zei premier Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer dat de benoeming niet ter discussie werd gesteld in de regering, waarop vicepremier David Clarinval (MR) reageerde dat hij 'duidelijk zijn verzet kenbaar had gemaakt'. De Croo moest terugkeren naar het parlement voor tekst en uitleg. U hebt hem belachelijk gemaakt.Bouchez: Daar heb ik niets op te zeggen. Ik respecteer de functie van de eerste minister. En ik weet dat David Clarinval de waarheid spreekt. U hebt 50 tweets gestuurd die dag. Voelt u zich wel goed in de meerderheid?Bouchez: Groen-Ecolo beweerde dat de MR niets had gezegd in de regering, dus ik moest die tweets wel verzenden. Men mag veel van mij zeggen, maar niet dat ik een leugenaar ben. Wij willen de regering niet verlaten. Ik probeer enkel een manier te vinden waarop het debat kan verdergaan, en dat is in het parlement. Binnen de meerderheid loopt niemand warm voor uw wetsvoorstel.Bouchez: Ik weet dat ik de steun kan krijgen van oppositiepartijen Défi, N-VA en het Vlaams Belang, maar ik zal nooit een wetsvoorstel met het VB goedkeuren. (fijntjes) Ik stel vast dat de PS dat wel doet met de PVDA. Voor mij is neutraliteit een manier om beter samen te leven, het VB gebruikt het om mensen tegen elkaar op te zetten. Dat plezier gun ik hen niet. Ik moet de democraten dus overtuigen. Wie het voorstel nu al afwimpelt, moet weten dat je het debat niet kunt blijven vermijden. Op de N-VA en het VB na peilen alle Vlaamse partijen tussen 8 en 13 procent. Zou dat het gevolg kunnen zijn van het stilzwijgen over de echte problemen? Ik kom uit een volkse omgeving en ik verzeker u: het thema lééft daar.Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil meer mensen aan het werk, hoofddoek of niet. Bouchez: (glimlacht) Ik ben verheugd dat de werkzaamheidsgraad nu ook een prioriteit is voor de socialisten. Maar niemand wordt verplicht om voor een overheidsdienst te werken. Het is ook niet onmogelijk om een voorwerp of kledingstuk met een levensbeschouwelijke, filosofische of politieke lading uit te doen. In de logica van Conner Rousseau mag een buschauffeur van De Lijn rondrijden met een pin van het Vlaams Belang. Spreekt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert u aan wanneer u zijn premier in een lastig parket brengt? Bouchez: We praten uiteraard, en we doen alles om de Open VLD te helpen en vice versa. Maar men mag de MR niet vragen dat we ons gedragen alsof we de premier nog leveren. Wij verdedigen de liberale lijn en de premier moet een synthese maken. Ik begrijp de rol van Alexander, en Alexander moet ook mijn rol begrijpen.