Fluvius heeft geld nodig: ‘Nettarieven zullen zo’n 10 procent stijgen’

Het Vlaamse netwerkbedrijf Fluvius is op zoek naar 11 miljard euro om te investeren in het elektriciteitsnetwerk.

‘Het komende decennium wordt cruciaal voor de energietransitie’, zegt Wim Dries, CD&V-burgemeester van Genk, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en voorzitter van Fluvius. Dat bedrijf beheert de gas- en elektriciteitsnetwerken tot aan de voordeur en is via elf intercommunales volledig in handen van de Vlaamse steden en gemeenten. ‘Om de energietransitie, die vooral draait rond meer elektriciteit, tot een goed eind te brengen hebben we de volgende tien jaar 11 miljard euro nodig: 7 miljard om het netwerk te onderhouden en voor vervangingsinvesteringen, plus 4 miljard voor extra investeringen in de elektriciteitsnetten. Ja, dat is een hele grote som geld.’

Waarom heeft Fluvius zo veel geld nodig?

Wim Dries: We hebben heel veel eigendommen in de grond zitten. Het gaat trouwens niet alleen over gas- en elektriciteitsleidingen, maar ook over rioleringen en kabel. Voor de uitbouw van glasvezelverbindingen in Vlaanderen hebben we net met telecombedrijf Telenet een alliantie gesloten en zal een nieuw bedrijf, Wyre, die investeringen voor haar rekening nemen. Dus in glasvezel hoeft Fluvius niets meer te doen. Fluvius moet wel blijven investeren in de rioleringen, die we in meer dan 80 gemeenten verzorgen, om de waterkwaliteit te verbeteren. Maar die financiering staat los van dit verhaal. In gas zullen we niet meer zoveel investeren, maar uiteraard wel om het onderhoud en de veiligheid te garanderen.

Het vele geld is dus bestemd voor het elektriciteitsnet?

Dries: Inderdaad, we moeten door de energietransitie en zullen zo’n 36.000 kilometer elektriciteitsnet moeten aanpassen in de komende tien jaar. Steeds meer huizen hebben zonnepanelen. We verwachten 1,5 miljoen elektrische wagens tegen 2030. En nieuwe woningen mogen vanaf 2025 niet meer verwarmen op gas en zullen warmtepompen inschakelen die ook veel elektriciteit opslorpen. Natuurlijk zullen we allemaal heel verstandig daarmee moeten omspringen, mensen zullen slim gebruik moeten maken van het elektriciteitsnetwerk. Daarom is het capaciteitstarief ingevoerd, zodat het piekverbruik meer wordt gespreid. Iedereen zal dus moeten meehelpen, anders moeten we op termijn nog veel meer geld investeren.

Waar gaat Fluvius die 11 miljard euro halen?

Dries:De 7 miljard maakt deel uit van onze gewone werking. Dat zijn budgetten die we sowieso hanteren voor het onderhouden en uitbreiden van het huidige elektriciteitsnet. De grote uitdaging is om die 4 miljard euro extra voor de energietransitie te vinden. Waar die vandaan kan komen? De lokale besturen zouden meer geld op tafel kunnen leggen of ze zouden een aantal jaren geen dividend kunnen ontvangen, zodat dat geld bij het kapitaal van Fluvius kan worden gevoegd.

Maar de lokale besturen hebben het financieel al moeilijk en ook transportnetbeheerders voor elektriciteit en gas, Elia en Fluxys, hebben geld nodig en daar zijn de gemeenten ook meerderheidsaandeelhouders.

Dries: Klopt, dus moeten we ook uitkijken naar andere mogelijkheden. Fluvius kan privé-investeerders aantrekken of zou naar de beurs kunnen gaan om geld op te halen bij beleggers. We bekijken dat allemaal, maar er is nog niets beslist. We hopen volgend jaar op meer duidelijkheid, zodat we vanaf 2026 dat geld kunnen ophalen. Dat hoeft niet in één keer 4 miljard te zijn, want we plannen die 4 miljard over een periode van 10 jaar te investeren.

Vlaanderen toonde bij monde van minister Zuhal Demir (N-VA) al belangstelling om in het kapitaal van Fluvius te stappen?

Dries: Ik heb mevrouw Demir dat horen zeggen, maar ik weet niet of de hele Vlaamse regering daarvoor gewonnen is, want het gaat natuurlijk over heel veel geld. Heeft Vlaanderen daar de middelen voor en wil het die in Fluvius steken? We zullen wel zien. Het kan ook zijn dat we uitkomen bij een combinatie van verschillende types investeerders.

Zullen de verbruikers iets van die extra investeringen merken in hun elektriciteitsfactuur?

Dries: De investering van 4 miljard zal uiteindelijk worden doorberekend in de nettarieven, zo werkt het nu eenmaal. Die nettarieven zullen richting 2032 met zo’n 10 procent stijgen, wat neerkomt op ongeveer 30 euro voor een gemiddeld gezin. Die stijging zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar geleidelijk, omdat we ook niet meteen voor 4 miljard euro netten in de grond zullen steken.