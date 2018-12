Nationale N-VA-afdeling komt (voorlopig) niet tussen in Ninove

De lijsttrekker van N-VA in Ninove, Joost Arents, gaat met zijn steun voor de nieuwe coalitie in de Oost-Vlaamse stad in tegen de beslissing van de lokale afdeling om in de oppositie te gaan. Dat zegt de nationale afdeling van de N-VA in een reactie. Open Vld en Samen vormen in Ninove met de steun van Arents het nieuwe bestuur.

'Het bestuur van de afdeling had na de verkiezingsnederlaag voor de oppositie gekozen en heeft dat recent nog bevestigd,' zegt de nationale woordvoerder van N-VA, Joachim Pohlmann. 'Meneer Arents gaat nu in tegen de beslissing van zijn bestuur. Het is nu aan de lokale afdeling om zich daarover te beraden en in voorkomend geval de nodige stappen te ondernemen.'