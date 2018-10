'De goocheltruc in Ninove zou het Vlaams Belang ook elders op ideeën kunnen brengen'

Het is een krachttoer, en het is al de zoveelste keer dat hij de rest van het veld naar huis speelt. Met de overwinning van afgelopen zondag in Antwerpen bevestigt Bart De Wever zijn status als de belangrijkste Vlaamse politicus van de laatste twintig jaar. In eigen stad evenaart hij de monsterscore van zes jaar geleden, toen de socialisten aan de bocht van de Schelde het burgemeesterschap verspeelden. Die oplawaai was het eerste symptoom van de slepende ziekte die de Vlaamse sociaaldemocratie in haar greep heeft. De Antwerpse N-VA daarentegen blijft kerngezond. Deze verkiezingen, zo luidde een van de vele analyses die de afgelopen weken de ronde deden, hadden de 'onoverwinnelijkheid' van de zittende burgemeester als inzet. Als dat klopt, dan zit De Wever nog altijd strak in het Supermanpak. Na een handige expectations game op het laatste moment - 'Ik zal blij zijn als ik op tram drie zit', klonk het nog vlak ...