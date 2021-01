De ziekenhuizen kunnen komende twee weken bijna 20.000 personeelsleden vaccineren. Dat laat Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) vrijdag weten. De dosissen zijn bestemd voor het personeel van de spoeddienst en intensieve zorgen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid moest de vaccinatiestrategie hertekenen nadat Pfizer begin deze week had laten weten dat Vlaanderen minder vaccins zou krijgen dan gepland. Het ging om 33 trays (zo'n 38.600 dosissen) in plaats van de voorziene 57 trays (66.690 dosissen). Met de ziekenhuizen werd toen afgesproken dat zij een nieuw quotum zouden doorkrijgen over hoeveel personeelsleden zij kunnen vaccineren van zodra de vaccins beschikbaar zijn in de diepvriezers.

Dat is nu gebeurd. De 13 'hub-ziekenhuizen' in Vlaanderen kregen donderdagavond bericht over hoeveel personeel zij kunnen vaccineren met Pfizer-vaccins die zij al op voorraad hebben. Deze vaccinaties kunnen dus meteen starten, de vaccins zijn er immers aanwezig. Ook volgende week en de week nadien krijgen zij opnieuw een cijfer over hoeveel ze dan kunnen vaccineren. Zo'n 45 andere ziekenhuizen met spoed en intensieve zorg, mogen de komende twee weken elk een levering verwachten van Moderna-vaccins.

Moderna

Het zou gaan om 6.200 Moderna-dosissen volgende week en 5.400 dosissen de week erna. Elk ziekenhuis ontvangt minstens 100 eerste dosissen, de grotere ontvangen er tot 400. Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en het Ziekenhuis ZOL hadden al Moderna-vaccins gekregen die ze kunnen toedienen aan hun eigen ziekenhuispersoneel.

Vlaams minister Wouter Beke: 'Na de emotionele rollercoaster die onze ziekenhuizen hebben moeten doorstaan door de leveronzekerheden die de planning overhoop haalden, hopen we nu om hen vandaag een duidelijk perspectief te kunnen geven. Ziekenhuizen met Pfizer-voorraden kunnen meteen starten. Voor de andere ziekenhuizen verwachten wij dat Moderna-vaccins op komst zijn. Ze moeten natuurlijk eerst nog arriveren, maar zodra ze er zijn kunnen we de volgende twee weken al onze ziekenhuizen de kans geven hun frontliniepersoneel te vaccineren.'

