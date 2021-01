'Deze kleine hiccup bij Pfizer wordt opgeblazen', zegt Caroline Ven, CEO van Pharma.be, de koepelorganisatie van de farmasector.

Mevrouw Ven, begrijpt u de woede en frustratie over het terugschroeven van de levering van covid-19-vaccins door Pfizer? Caroline Ven: We moeten wat afstand nemen en een paar maanden terug in de tijd gaan. In september zei men vanuit de wetenschap en het beleid dat we blij zouden mogen zijn alsr we tegen de zomer zouden beginnen vaccineren. De optimisten zeiden dat het ten vroegste rond Pasen zou lukken.Onder meer Pfizer heeft erg hard gewerkt aan de productiecapaciteit. We hebben het vaak over de zorg, maar ook deze mensen hebben dag en nacht gewerkt om dit rond te krijgen. Dit is niet zoals een broodbakkerij. Het ontwikkelen en produceren van vaccins heeft zodanige kwaliteitsvereisten dat je dat niet zomaar doet. Plots werd de uitrol vervroegd tot voor de kerstvakantie. We zitten niet achter, maar vóór op schema.Wat vooral tegen de borst stoot is dat we de prijs betalen voor het behoedzaam omspringen met de flacons. Onder meer doordat zorgverstrekkers ontdekten dat je niet 5, maar 6 dosissen uit één flacon kan halen, worden de leveringen teruggeschroefd. Ven: Op het moment dat het Europees Geneesmiddelenagentschap Pfizer de toelating tot de markt gaf, heeft het bedrijf een inschatting gegeven van 5 dosissen per flacon. Men deed dat waarschijnlijk omwille van de voorzichtigheid. Maar de contracten spreken over flacons, niet over dosissen. Toen bleek dat er 6 vaccinaties uit een flacon gehaald konden worden, is dat heel snel bijgepast in de bijsluiter.Ook in het parlement klonk er donderdagmiddag duidelijk frustratie, ook bij partijen van de meerderheid. Ven: Ik betreur het doorschuiven van zwartepieten. De bedrijven die eerst komen, vangen alle wind, terwijl zij alle risico hebben genomen. En dat terwijl we een positief verhaal kunnen brengen van samenwerking. Mogen we dan ook niet eens een klein beetje trots en blij zijn? De farmaceutische wereld heeft zichzelf overtroffen, samen met de wetenschap en de administraties. En dan vindt men het nodig om een kleine hiccup op te blazen. Door deze negatieve sfeer vrees ik dat mensen op den duur hun vaccin voor iemand anders willen laten. Vreest u echt dat we die nodige vaccinatiegraad van 70 procent zullen mislopen? Ven: Ik weet niet hoe reëel die vrees is. Maar er is géén schaarste. De hiccup komt vooral door aanpassingen in de vestiging in Puurs. Die komen er nadat Pfizer geconfronteerd werd met een extra bestelling van 300 miljoen vaccins door de EU. De verwachte productie steeg de laatste tijd van 1,3 miljard naar 2 miljard vaccins. Bovendien komen op dit moment de Moderna-vaccins op de markt. België kreeg al 8.000 dosissen. Binnenkort volgen wellicht AstraZeneca, Johnson&Johnson en CureVac. Denkt u dat de regering naïef is geweest om te denken dat die zesde dosis zonder gevolgen zou blijven?Ven: Ik denk niet dat het naïviteit is, maar voluntarisme. Er is een aankondigingspolitiek gevoerd die onnodig was. Men had beter minder voortvarend geweest, zeker in deze eerste weken. Ik denk wel dat de politiek een maatschappelijke rol heeft om zeggen: waar we nu staan, hadden we maanden geleden niet voor mogelijk geacht.