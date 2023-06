Na de gijzelaarsdeal met Iran: ‘Hadja Lahbib (MR) heeft zich als politica bewezen’

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) is een van de grote winnaars in de gijzelaarsdeal met Iran.

Door een dringende interpellatie in de Kamer over de gijzelaarsdeal met Iran moest minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) op het laatste nippertje verstek geven voor een diplomatieke missie naar Niger. Er stond veel op het spel, maar toch was het een fijne week voor de gewezen journaliste, die pas in juli vorig jaar de stap naar de politiek zette. Lahbib, jarenlang nieuwsanker bij de RTBF, was de verrassende keuze van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om Sophie Wilmès te vervangen in de Vivaldi-regering.

Lahbib heeft bewezen dat ze meer is dan een wit konijn uit de hoed van Georges-Louis Bouchez.

De ontknoping van de gijzelaarsdeal was voor meerdere liberale excellenties een droomscenario. Ook premier Alexander De Croo en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne staken pluimen op hun hoed. De kritiek op de ruil van een onschuldige landgenoot voor een veroordeelde terrorist verstomde toen bleek dat de Belgische diplomatie erin geslaagd was nog drie Europese gijzelaars vrij te krijgen. Hadja Lahbib mocht ze op de militaire luchthaven van Melsbroek verwelkomen. ‘Dit is een enorme opsteker voor Lahbib’, stelt politiek analist Alain Gerlache vast. ‘Als televisiejournaliste was Lahbib al erg bekend in Franstalig België, maar het ontbrak haar nog aan legitimiteit als topminister. Die heeft ze met deze zaak definitief verworven. Ze heeft bewezen dat ze meer is dan een wit konijn uit de hoed van Georges-Louis Bouchez. Elle s’est affranchie, ze heeft zichzelf als politica bewezen. Op een manier bovendien die haar humanitair bevlogen imago onderstreept.’

Gerlache relativeert de controverse die na haar benoeming ontstond, toen bleek dat Lahbib in 2021 op uitnodiging van een met het Kremlin gelieerde organisatie de door Rusland bezette Krim had bezocht. ‘Dat heeft vooral in Vlaanderen stof doen opwaaien’, zegt hij. ‘In Franstalig België werd haar populariteit niet geschaad.’ Er wordt intussen gespeculeerd over het electorale debuut van de politica uit Schaarbeek. Mikt ze in juni volgend jaar op de Kamer? Dat zal dan niet als lijsttrekker in Brussel-hoofdstad zijn, want die rol heeft Sophie Wilmès geclaimd toen ze op 1 mei haar comeback aankondigde. ‘Logisch’, vindt Gerlache. ‘Ook Wilmès is in Franstalig België erg populair, als gewezen premier die ons land door de coronapandemie heeft geloodst. Door het ritsprincipe zou Lahbib pas op de derde plaats kunnen staan. Maar misschien wordt ze in oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen uitgespeeld, en doet ze voor de MR een gooi naar het burgemeesterschap in Schaarbeek.’