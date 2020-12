N-VA-fractieleider Peter De Roover wil tekst en uitleg van de regering over een tweet die staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) eerder op de dag had gepost over de kostprijs van de coronavaccins, maar die nadien weer werd verwijderd. De Roover wil weten of de staatssecretaris van Begroting met haar bericht de vertrouwensregels heeft geschonden.

Er is de voorbije uren tijdens het begrotingsdebat in de Kamer, dat meer dan dertig uur heeft geduurd, heel wat gedebatteerd over de middelen die de regering heeft voorzien voor de aankoop van de vaccins tegen het coronavirus. Staatssecretaris De Bleeker maakte daarbij duidelijk dat het geld is voorzien in begrotingsprovisies.

In de loop van de dag verscheen er op haar twitteraccount een tabel waarin meer details stonden. Daarin stonden de namen van leveranciers, het aantal dosissen en de prijzen vermeld. De tweet werd nadien verwijderd, maar N-VA-fractieleider De Roover wilde van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) weten wat hij van die tweet vond. "Was dat té gedetailleerd?", aldus De Roover.

Minister Vandenbroucke wilde niet op de discussie ingaan en niet in naam van zijn collega spreken. Wel gaf hij aan niet de gewoonte te hebben in detail te communiceren over contracten waarover met de Europese Commissie wordt onderhandeld. De Europese Commissie doet dat ook niet, aldus de minister.

Op het kabinet van De Bleeker valt te horen dat de discussie over de middelen voor de vaccins op sociale media bleef voortduren, ook nadat de staatssecretaris had verduidelijkt dat er geld voor voorzien was. Haar communicatieteam wilde daarom transparantie brengen, maar was daarbij iets te transparant in het licht van de Europese regels en heeft de bewuste tweet daarom vrij snel verwijderd, luidt het.

