De politiek kijkt naar werkgevers en werknemers voor een advies over welke beroepen nu essentieel zijn. Personen met een essentieel beroep zullen in de loop van volgend jaar voorrang krijgen bij de verdeling van het coronavaccin.

Ze maken deel uit van de zogenaamde fase 1b in de vaccinatiestrategie: de personen met essentiële beroepen. Zij zullen sneller dan de rest van de bevolking een vaccin tegen covid-19 krijgen. In eerste instantie denkt men aan politieagenten en brandweerlui. Vorige week wilde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) evenwel geen voorbeelden geven in de Kamer. 'Dat zou tot allerlei debatten leiden', zei hij.

Het is dan ook een gevoelig onderwerp. Zo staat Vlaanderen erop dat het onderwijspersoneel ook voorrang krijgt. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka vindt dat de lijst met essentiële bedrijven 'voldoende ruim moet zijn'.

Om de kwestie politiek wat te ontmijnen kijken de regeringen naar de sociale partners voor advies. In de loop van januari moet de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk een eerste suggestie aanleveren over welke beroepen essentieel zijn en welke niet. De Hoge Raad bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Maar ook deskundigen kunnen aan tafel schuiven, zoals de Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen. Via de federale vaccinatietaskforce belandt dat advies dan in de schoot van de Interministeriële Conferentie, die bestaat uit alle gezondheidsministers.

'Astronomisch veel ruzie'

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) verwacht dat de essentiële beroepen pas in het derde kwartaal van 2021 aan bod zullen komen voor vaccinatie. In de eerste fase zullen bewoners en personeel van de woonzorgcentra en andere zorgprofessionals aan de beurt komen. Dan is het aan de 65-plussers en risicopatiënten vanaf 45 jaar.

Vanaf juni komen dan de essentiële beroepen aan bod. Al kan het ook sneller. Veel hangt volgens Beke af van het tempo van de levering van vaccins. 'Als die sneller gebeurt, kunnen de essentiële beroepen ook sneller gevaccineerd worden.'

De vraag is of werknemers en werkgevers onderling wel tot een vergelijk zullen komen. Viroloog Marc Van Ranst (KUL) zei dinsdag in De Morgen nog dat het debat over essentiële beroepen 'astronomisch veel' ruzie zal opleveren. 'Ik steek nog liever naalden in mijn ogen dan daar nu iets over te zeggen, omdat ik weet dat dit een mijnenveld is.'

