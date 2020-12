Een zichtbaar bezorgde Frank Vandenbroucke (SP.A) vindt dat het aantal besmettingen dringend naar beneden moet. De kerstvakantie komt als geroepen. Regeringspartij Groen vraagt evenwel meer perspectief.

Solidariteit. Ettelijke keren nam minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) het woord in de mond tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. Het buzzword - niet toevallig uit de mond van een socialist - wordt een van de ingrediënten om de verontrustende evolutie van de coronacijfers tegen te gaan.

...

Solidariteit. Ettelijke keren nam minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) het woord in de mond tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. Het buzzword - niet toevallig uit de mond van een socialist - wordt een van de ingrediënten om de verontrustende evolutie van de coronacijfers tegen te gaan.Vandenbroucke maakt zich duidelijk zorgen. Hij erkent de lange weg die ons land al heeft afgelegd. Eind oktober kenden we 22.000 nieuwe besmettingen per dag, vandaag zijn dat er bijna tien keer minder. 'Een geweldige daling', aldus de SP.A'er, 'maar het is te veel.' Volgens de minister had hij verwacht dat de daling zou vertragen na de heropening van de scholen. Maar dit had hij niet zien aankomen. 'De stijgingen in een aantal provincies baren ons zorgen en mogen niet de voorbode zijn van een derde golf.'Samen met experten als Marc Van Ranst (KUL) en Steven Van Gucht (Sciensano) ziet de minister kansen in de kerstvakantie. De combinatie van gesloten scholen en minder activiteit in de bedrijven zou de circulatie van het virus moeten afremmen. Het is een van de redenen waarom zowel virologen als beleidsmakers afwijzend staan tegenover oproepen om scholen langer gesloten te houden. De vraag van immunoloog Hans-Willem Snoeck (Columbia University) en OESO-onderwijsspecialist Dirk Van Damme krijgt dus voorlopig geen gehoor van de regering. CD&V'er Franky Demon verwees in de Kamer naar de stelling van biostatisticus Geert Molenberghs: er mag vrijdag, op de twintigste editie van het Overlegcomité, geen opbod aan maatregelen komen. Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) schoot het idee sowieso al af. Vandenbroucke noemt de kerstvakantie een kans op een 'zeer mooi kerstcadeau'. Alleen moet die kans wel gegrepen worden. Alles begint bij het beperken van sociale contacten, ook tijdens de feestdagen. 'Veel mensen hebben het extra moeilijk met de berichten dat het geen gewone kerst gaat worden. Toch is er een overdonderende meerderheid die zich aan de afspraken wil houden.' De Grote Coronastudie van de UAntwerpen geeft aan dat 79 procent zich tijdens kerstmis aan de regels zal houden.Daarop kwam evenwel kritiek van regeringspartner Groen. Kamerlid Barbara Creemers vroeg de minister of er nog werk wordt gemaakt van een echte coronabarometer, waarbij meer perspectief word gegeven dan vandaag. 'We hebben een tekort aan samenhorigheid en motivatie.' Het nieuws dat België klaar zal zijn om vanaf 27 december coronavaccins toe te dienen, zal voor velen dan weer een lichtpunt zijn. Hoe het ook zij, repressie is een onderdeel van de strijd tegen de derde golf. Denk aan de hogere coronaboetes voor deelnemers (750 euro) en organisatoren (4.000 euro) van lockdownfeestjes. Maar ook de nodige maatregelen van lokale besturen tegen Nederlandse funshoppers horen erbij. 'Thuisblijven is ook een teken van solidariteit', aldus Vandenbroucke. Er wordt ook preventief gewerkt. In een filmpje riep eerste minister Alexander De Croo (Open VLD), geflankeerd door zijn Nederlandse evenknie Mark Rutte en minister-president Armin Laschet van de aangrenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, op om thuis te blijven. De Croo gaf zelf het goede voorbeeld door in zelfisolatie te gaan - al was dat het gevolg van een contact met de besmette Franse president Emmanuel Macron. Over de mogelijke uitkomsten van het Overlegcomité bleef Frank Vandenbroucke op de vlakte. Zoals bekend sluit hij verstrengingen niet uit. Al zijn er onder het huidige regime niet bijster veel mogelijkheden meer. 'We kunnen terugkijken op een fantastische prestatie. De beslissingen van morgen gaan dat beleid sterker maken, beter omkaderen, versterken waar nodig en daadkrachtig uitvoeren.'