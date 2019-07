N-VA en PS zitten morgen voor het eerst samen aan tafel. Niet alleen, maar met andere partijen erbij. Dat bevestigt N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys bij Radio 1.

De afgelopen dagen leek het erop dat informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) een zogeheten 'rondetafelgesprek' wilden organiseren. Voor het eerst bevestigt een partijlid die ontmoeting on the record.

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys zei bij De Ochtend op Radio 1 dat 'we zondag voor het eerst samen in een vergadering zitten'.

Al wil Parys nog niet gezegd hebben dat die vergadering er ook komt. 'We hebben wel geleerd uit de voorbije weken dat het elk uur kan veranderen. Vooral de PS is daar straf in.'

'Voor ons kan er over alles gepraat worden', voegde hij daaraan toe.

Wie nog aan tafel zal aanschuiven is niet helemaal duidelijk. Verwacht wordt dat CD&V, Open VLD en MR er zeker zullen zijn. Of de ecologisten van Groen en Ecolo opdagen, is verre van zeker.