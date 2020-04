Moord op André Cools (PS): Italiaanse politie klist veroordeelde mededader

In Italië is Cosimo Solazzo opgepakt. Dat heeft Buitenlandse Zaken woensdagavond bevestigd. Solazzo is een voortvluchtige dader die bij verstek is veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op PS-kopstuk André Cools in 1991.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













De moord op André Cools op 18 juli 1991 © Belga

Solazzo werd door de Italiaanse politie opgepakt in het zuidelijke plaatsje Veglie, op basis van een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd door ons land. De arrestatie werd woensdag door de Italiaanse pers al aangekondigd. Solazzo (72) werd in januari 2004 voor het Luikse hof van assisen veroordeeld tot 20 jaar cel wegens zijn betrokkenheid bij de moord op het Luikse PS-kopstuk André Cools, op 18 juli 1991. In de zomer van 2003 was hij evenwel al naar Italië gevlucht. Daar is hij nu dus uiteindelijk opgepakt. Solazzo werd door de Italiaanse politie opgepakt in het zuidelijke plaatsje Veglie, op basis van een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd door ons land. De arrestatie werd woensdag door de Italiaanse pers al aangekondigd. Solazzo (72) werd in januari 2004 voor het Luikse hof van assisen veroordeeld tot 20 jaar cel wegens zijn betrokkenheid bij de moord op het Luikse PS-kopstuk André Cools, op 18 juli 1991. In de zomer van 2003 was hij evenwel al naar Italië gevlucht. Daar is hij nu dus uiteindelijk opgepakt.