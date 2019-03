Misvattingen over prostitutie: 'Veel sekswerkers in ons land zijn helemaal geen slachtoffers'

Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

'Waarom aanvaarden we niet dat iemand bij een sekswerker intimiteit koopt?' Dat vraagt historicus Hans Vandecandelaere zich af, die voor zijn nieuwe boek En vraag niet waarom: sekswerk in België drie jaar lang het land doorkruiste om inzicht te krijgen in de veelzijdige wereld van het alleroudste beroep - en in de taboes die ook nu nog op betaalseks rusten.

© Franky Verdickt