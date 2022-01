Met 8 in een cel van 4: binnenkijken in de Antwerpse gevangenis

Hoe is het leven in een Belgische cel? Fotograaf Filip Van Roe dook onder in het Belgische gevangeniswezen. 'Van de oorspronkelijke bedoeling van de opsluiting - reflectie, schuldinzicht en re-integratie - blijft weinig over', zegt Van Roe. Een reportage uit de Antwerpse Begijnenstraat.

Binnenplaats Begijnenstraat 'Gedetineerden mogen een à twee uur per dag wandelen. De rest van de tijd blijven ze op cel.' © Filip Van Roe