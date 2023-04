Meerderheid van inwoners eerder voor fusie tussen Hasselt en Kortessem

Negenenvijftig procent van de respondenten uit Hasselt en Kortessem zijn voorstander van een fusie of een intensievere samenwerking.

Dat blijkt uit de resultaten van een burgerbevraging. Daaruit kwamen ook een aantal aandachtspunten naar voren zoals de vrees voor het verliezen van de identiteit en de nabijheid van de dienstverlening. Ook zien de inwoners de eenmalige fusiebonus van 44 miljoen euro zitten en hopen ze dat die gebruikt gaat worden om een ambitieus beleid te voeren.

Op 15 december 2022 gaf de gemeenteraad van Kortessem de goedkeuring om een fusie met Hasselt te onderzoeken en een kleine maand later deed de gemeenteraad van Hasselt hetzelfde. De managementteams van de twee gemeenten begonnen daarna met een SWOT (of een sterkte/zwakteanalyse) en ook werd er een burgerbevraging opgestart. Deze liep tot 2 april en werd 1.486 keer ingevuld. Na onderzoek bleek dat er zestig ingevulde vragenlijsten niet geldig waren. De bevraging werd correct ingevuld door 658 Kortessemnaren en 768 Hasselaren.

De ‘financiële impact’ is volgens de respondenten de grootste opportuniteit van de fusie. De gezamenlijke schuld van 151 miljoen euro (141 miljoen in Hasselt en 11 miljoen in Kortessem) kan met de fusie tot 107 miljoen euro afgebouwd worden. Ook komen er jaarlijks meer middelen uit het gemeentefonds. Volgens de respondenten zouden die extra middelen het best geïnvesteerd worden in mobiliteit en aan investeringen in de ‘vergroening van de omgeving’ en de ‘dienstverlening’.

Net over die dienstverlening maken de meeste Kortessemenaren zich zorgen. Ze vrezen dat ze voor ambtelijke zaken naar Hasselt zullen moeten rijden. De beide burgemeesters lieten reeds eerder verstaan dat er wordt ingezet op een decentralisatie van de dienstverlening die dichter bij de mensen moet staan. Zo wil de fusiestad veel diensten digitaal aanbieden zodat mensen zich niet meer moeten verplaatsen en ook de diensten dichter bij de burger brengen. Vooral de inwoners van Kortessem zijn bang dat ze hun eigenheid zullen verliezen en willen dat de verschillende deelgemeenten behouden blijven.

‘Hasselt heeft ook landelijke gebieden zoals Sint-Lambrechts-Herk en Stevoort’, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA). ‘We hebben heel veel opportuniteiten om daar dichter bij de burger te komen net dankzij die schaalvergroting.’

De resultaten van de bevraging zullen samen met de vraag om het fusietraject verder te ontwikkelen, worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Hasselt en Kortessem op respectievelijk 25 en 28 april 2023. Aan het einde van dit jaar moet er formeel beslist worden of er een fusie komt.