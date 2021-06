De Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer heeft een resolutie van CD&V-Kamerlid Els Van Hoof goedgekeurd over de situatie van Paul Rusesabagina, die in Rwanda terechtstaat op verdenking van terroristische misdrijven.

Enkel oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA onthielden zich. De resolutie veroordeelt niet alleen de gedwongen verdwijning van Rusesabagina, maar vraagt de Belgische regering ook om zijn repatriëring ter sprake te brengen in de dialoog met Rwanda.

Paul Rusesabagina (66) werd beroemd als de hoteluitbater die 1.200 levens redde tijdens de Rwandese genocide, verfilmd in "Hotel Rwanda". Maar hij staat ook bekend als criticus van Rwandees president Paul Kagame. In de jaren na de genocide ontvluchtte hij Rwanda en verwierf het Belgisch staatsburgerschap.

In augustus 2020 werd hij onder uiterst dubieuze omstandigheden op een vliegtuig van Dubai naar Rwanda gezet, in de veronderstelling op weg te zijn naar Burundi. Van een internationaal arrestatiebevel was geen sprake. Tijdens zijn proces, dat op 17 februari van start ging, wordt hij beticht van terrorismemisdrijven.

Vandaag/dinsdag heeft de bevoegde Kamercommissie een resolutie van CD&V-Kamerlid Els Van Hoof goedgekeurd waarin de "gedwongen verdwijning, illegale uitlevering en incommunicado-detentie van Rusesabagina" wordt veroordeeld en waarin wordt aangedrongen op een transparant onderzoek naar zijn aanhouding. Van Hoof: "De manier waarop hij met een list naar Kigali werd geleid en gearresteerd, is niets anders dan een gedwongen verdwijning. Verschillende dagen was niemand, ook niet zijn familie, op de hoogte van zijn locatie. Dat is een flagrante schending van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning. Sindsdien zijn zijn rechten op verdediging systematisch geschonden."

Verder wordt in de resolutie gevraagd om in dialoog met Rwanda te spreken over de mogelijke repatriëring naar België. "Als Rwanda er niet in slaagt om in de minimale waarborgen voor een eerlijk proces te voorzien, moet België actie ondernemen en ijveren voor zijn repatriëring zodat hij een eerlijk proces kan krijgen in ons land", aldus Van Hoof.

