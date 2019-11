'In iemands plaats beslissen om de draad door te knippen, is niet simpel', zegt schrijver Marnix Peeters, die zijn moeder verloor aan alzheimer.

Tijdens de Knack-dag op de Boekenbeurs ging schrijver Marnix Peeters in gesprek met oncoloog en professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans (VUB). Peeters, die in Zo donker buiten beschrijft hoe zijn moeder door de ziekte van Alzheimer werd geveld, is er voorstander van dat ook mensen met dementie euthanasie kunnen krijgen. Zelfs als ze daar niet meer om kunnen vragen. 'Maar zoals zo vaak gaapt er een kloof tussen theorie en praktijk', denkt hij.

...