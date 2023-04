Marie-Colline Leroy volgt Sarah Schlitz op als staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit

Marie-Colline Leroy (Ecolo) volgt partijgenote Sarah Schlitz op, die eerder deze week ontslag nam als staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit.

Leroy zetelt sinds 2019 voor Ecolo in de Kamer, waar ze voorzitter is van de Commissie Sociale Zaken. Voorgangster Sarah Schlitz nam eerder deze week ontslag nadat heisa was ontstaan over het gebruik van persoonlijke logo’s bij projecten die werden gesubsidieerd met overheidsmiddelen.

Leroy was de enige naam die werd voorgelegd aan de Federatieraad van de partij. De raad ging akkoord met 53 stemmen voor, 4 onthoudingen en 3 stemmen tegen.

‘Of het in onderwijsmiddens of in het parlement was, dialoog stond altijd centraal in mijn werk’, zei Leroy zondag bij haar voorstelling. ‘Ik ben vastberaden de strijd voor een meer inclusieve samenleving verder te zetten en werk te maken van gelijke kansen, antiracisme en de strijd tegen discriminaties.’

Marie-Colline Leroy is lid van Ecolo sinds 2009. Eerst bij de Brusselse afdeling waar ze heeft gestudeerd, en sinds 2012 in Frasnes-lez-Anvaing. Van 2015 tot 2017 was ze covoorzitster van Ecolo Picardië.

In de Kamer hield ze zich als Commissievoorzitter vooral bezig met de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis, zoals de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht. Ook op het gebied van gelijke kansen nam ze initiatief.

‘Ik heb op arbeidsvraagstukken, het pensioendossier en het statuut van artiesten en van zelfstandigen gewerkt. Feminist zijn, is zich inzetten voor gelijke rechten in deze domeinen’, zei ze zondag.

In de Kamer wordt Leroy vervangen door Louis Mariage uit Doornik, de tweede opvolger op de Ecolo-lijst in Henegouwen.

Lees ook: