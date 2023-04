Na haar ontslag: ‘De post van Sarah Schlitz heeft wel degelijk nut’

Bij het ontslag van Sarah Schlitz (Ecolo) gingen er stemmen op om het federale staatssecretariaat voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit helemaal af te schaffen.

Bij het ontslag van Sarah Schlitz (Ecolo) vroegen een aantal commentatoren en politici zich af wat de zin is van een apart staatssecretariaat voor Gelijke Kansen. En of we er niet beter meteen helemaal komaf mee zouden maken. Wat moet zo’n staatssecretaris nou de hele dag met zulke flutbevoegdheden, was zo’n beetje de strekking. Overigens polste ook Ecolo zelf minister van Klimaat Zakia Khattabi om de bevoegdheden van haar gevallen partijgenote over te nemen. Zij bedankte voor de eer.

Een en ander schoot Caroline Sägesser, historica en onderzoekster bij het centrum voor sociopolitiek onderzoek en informatie CRISP, in het verkeerde keelgat. ‘Ik denk ook dat een groot deel van de Franstalige publieke opinie dit choquerend vindt’, zegt ze. ‘Zeker feministische kringen en verenigingen die zich inzetten voor minderheden. Dit is de allereerste keer dat een federaal staatssecretariaat uitsluitend over Gelijke Kansen gaat, zonder de bevoegdheid te verdrinken in een ruimere ministersportefeuille.’

Door ervoor te pleiten om de bevoegdheden van Schlitz desnoods ergens anders onder te brengen, zeg je dat het staatssecretariaat nergens toe diende, vindt Sägesser. ‘Terwijl Schlitz volgens mij best veel heeft gedaan in de strijd tegen geweld tegen vrouwen of voor de rechten van lgbtq+-personen. Dat laat zien dat de post wel degelijk nut heeft. Voor mij is dit gewoon een demagogisch voorstel. Ook door de reden die sommigen opgaven, namelijk de noodzaak tot bezuinigen. Voorstellen om het departement Gelijke Kansen te schrappen wegens te duur, op het moment dat zowat de hele politieke klasse wegzakt in een moeras van financiële schandalen? Sorry, dat wil er bij mij niet in.’

Wat mogelijk ook een rol speelt, zegt Sägesser, is dat een federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen met name de N-VA een doorn in het oog is. ‘Vlaanderen heeft zich teruggetrokken uit het interfederale gelijkekansencentrum Unia en een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut opgericht. Het wilde ook niet meewerken aan een interfederaal plan tegen racisme, dat Sarah Schlitz dan had moeten coördineren. Omdat, neem ik aan, de Vlaamse regering vindt dat kwesties van normen, waarden en rechten van minderheden bij voorkeur op Vlaams en niet op federaal niveau worden geregeld.’