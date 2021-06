Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) blijft volhouden dat de hongerstakende mensen zonder papieren op de campussen van de VUB en ULB en in de Begijnhofkerk geen recht op verblijf hebben, ondanks de oproepen uit politieke hoek om een oplossing te vinden en zelfs individuele regularisatie wettelijk mogelijk te maken.

'Hongerstakers hebben geen recht op verblijf', schrijft Mahdi. 'De meesten hebben jaren geleden een bevel gekregen om het grondgebied te verlaten. Ze deden dat niet, bleven hier jarenlang in het zwart werken en eisen nu papieren. Het is niet omdat je 5, 10 of 20 jaar lang de regels niet naleeft, dat je dan plots het automatische recht krijgt op verblijf. Anders kan je alle verblijfsprocedures afschaffen. En die procedures zijn er: asiel, studiemigratie, arbeidsmigratie, gezinshereniging... Daarvoor bestaan heel duidelijke regels wie hier wel en niet mag zijn. Daarnaast bestaat ook de regularisatie: uitzonderlijk, voor humanitaire redenen. Denk aan een vrouw van 85 die een slechte fysieke gezondheid heeft en geen familie in land van herkomst.'

De afgelopen dagen hebben de Franstalige partijen PS en Ecolo een oproep gelanceerd om een oplossing te vinden voor de hongerstakers. De groenen willen overleg tussen de mensen zonder papieren, het maatschappelijk middenveld, politieke vertegenwoordigers, vakbonden en werkgeversorganisaties. De socialisten willen een snelle bijeenkomst van een interministeriële conferentie die moet beslissen over de toegang tot werk en opleiding voor mensen zonder papieren. Ze vinden ook dat er een wet met duidelijke en objectieve criteria moet komen die een individuele regularisatie mogelijk maakt, die vooraf onderzocht moet worden door een onafhankelijke commissie.

Maar Mahdi gaat daar niet op in. Regularisatie is in se een uitzondering op 'alle andere bestaande regels', merkt hij op. 'Wat denk je dat iemand die hier 8 jaar onwettig verblijft zal doen indien er een criterium op '10 jaar' staat?', vraagt hij retorisch. Mahdi wil geen nieuwe regularisatie zoals in 2000 - onder de regering-Verhofstadt - en in 2009 - onder Van Rompuy en Leterme. Die hebben niks opgelost, 'integendeel', luidt het.

'Maar again, de uitzondering mag de regel niet worden. Er komt geen collectieve regularisatie en iedereen die de hongerstakers hoop geeft, giet olie op het vuur. Doe dat niet, want je speelt met mensenlevens', aldus Mahdi.

Hij ontkent dat hij 'niets' doet. 'Staatlozen willen we verblijfsrecht geven, ouders van kinderen met verblijfsrecht (o.a. kinderen die genitale verminking riskeren) ook. En we investeren in onze dienst om mensen sneller een antwoord te bezorgen. Maar neen, niet iedereen kan hier blijven.'

Zo'n 400 personen gingen op 23 mei van start met een hongerstaking op de campussen van de VUB en ULB en in de Begijnhofkerk in Brussel. Na ruim een maand wordt de gezondheidstoestand van sommigen stilaan kritiek.

