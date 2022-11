Wat zit er echt achter de Leuvense rel over de kerstverlichting?

Een bericht op een Leuvense nieuwswebsite over de benaming ‘wintersfeerverlichting’ leidde tot nationale heisa. Daarbij rijzen vragen over de banden tussen Leuven Actueel en de lokale N-VA-politica Katrien Houtmeyers.



Leuvens schepencollege beslist: zeg niet langer kerstverlichting, wel wintersfeerverlichting.’ Zo luidde een kort artikeltje dat op 18 oktober verscheen op de website Leuven Actueel. Die lokale nieuwssite beroept zich op tienduizenden bezoekers per maand, 30.000 volgers op Facebook en ‘een toonaangevende positie in het regionale medialandschap’. Het bericht circuleerde al snel op Twitter, waar lokale en nationale politici van de N-VA het deelden met verontwaardigde reacties over ‘woke’ – tweets die ondertussen deels verwijderd zijn.

In werkelijkheid had de stad Leuven namelijk helemaal geen afscheid genomen van het woord kerstverlichting. Terwijl in de titel van het bestek voor de aanneming van de straatverlichting de voorbije jaren ‘feestverlichting voor de winterperiode’ stond – dus niet ‘kerstverlichting’ – was er nu sprake van ‘wintersfeerverlichting’. Het bewuste agendapunt zelf bevatte nog steeds verwijzingen naar ‘feestverlichting’ en ‘kerstbomen’. Ook de Leuvense kerstmarkt draagt nog steeds de naam kerstmarkt – dat stond in het stukje van Leuven Actueel trouwens expliciet vermeld. Schepenen en burgemeester zagen zich in verschillende nationale kranten genoodzaakt te bevestigen dat iedereen de lichtjes mag noemen zoals hij of zij wil.

Houtmeyers bevestigt dat haar parlementaire medewerkster bij Thema Media werkt, maar ‘in bijberoep, volkomen legaal en buiten haar uren’.

Omvolking

Maar de geest was uit de fles. De uiterst rechtse website ReactNieuws had het over een beslissing ‘tegen traditie en voor omvolking’, om ‘verwijzingen naar Europees-christelijke feesten en tradities geleidelijk uit te gommen’ en wees daarbij naar ‘moslimburgemeester Mohamed Ridouani’. Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken deelde op sociale media een collage van de titel uit Leuven Actueel en een foto van Ridouani. De partij spendeerde ook minstens 3000 euro aan advertenties op Facebook en Instagram met foto’s van Ridouani en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en de tekst ‘SOCIALISTEN = WOKE-WAANZIN’. Over het vermeende ‘verbannen’ van het woord kerstverlichting klonk het: ‘Voor eens en voor altijd: dit is ons land, dit is onze cultuur. En in december vieren wij geen winterfeest, maar Kerstmis.’

De hetze lokte duizenden boze reacties uit op sociale media. De regionale zender ROBtv berichtte later die week zelfs dat burgemeester Ridouani ‘verschillende doodsbedreigingen’ had ontvangen.

Een typisch relletje over ‘woke’, uitgespeeld door de politieke rechterzijde en gebaseerd op een misverstand? Ja, maar het is ook meer dan dat. Ridouani haalde op Facebook opvallend fel uit naar Leuven Actueel dat, zo schreef hij, ‘zoals vaker’ over de schreef zou zijn gegaan. De burgemeester sloot zijn bericht af met een cryptische verwijzing naar de eigenaar van Leuven Actueel: ‘Er is een rechtstreekse link naar een Leuvens lid van de oppositie in onze gemeenteraad en in de Kamer, voor wie zowel Leuven Actueel als het huis-aan-huis-blad Passe-Partout een persoonlijk propagandamedium is.’ Hoe zit dat precies?

Reclame

Ridouani doelt op Katrien Houtmeyers, wier echtgenoot Wouter Van Melkebeek al jaren verantwoordelijk uitgever is van verschillende huis-aan-huisbladen en gratis magazines in de streek rond Leuven, en ook van de website Leuven Actueel. Houtmeyers zit in de Leuvense gemeenteraad en is in de Kamer een backbencher binnen de N-VA-fractie. Bij Het Laatste Nieuws ontkende de politica echter elke betrokkenheid: ‘Het klopt dat mijn man gedelegeerd bestuurder is en dat hij mij steunt, maar met de redactie van Leuven Actueel hou ik mij niet bezig.’

Leuven Actueel is een uitgave van Thema Media, een uitgeverij die valt onder de Primetime Group. Primetime is een cluster van bedrijven actief in de public-relations-, advertentie- en evenementensector, met Houtmeyers’ echtgenoot Van Melkebeek als ceo. Zijzelf nam in de eerste helft van 2019, na het opnemen van haar politieke mandaten, ontslag uit verantwoordelijke functies bij de groep. Wel bleef Houtmeyers actief als managing director van Remy Communication, een pr-bureau dat ook onder Primetime valt.

In de praktijk is het onderscheid tussen de verschillende onderdelen van de Primetime Group nogal flou. Verschillende bestuurs- en personeelsleden van Remy Communication hebben ook parallelle functies bij Thema Media. Op de website van Remy Communication vinden we ook een verwijderd artikel terug dat uiteenzet hoe het bureau de redactie en opmaak verzorgt van het gratis lifestyleblad Thema, dat in de regio Leuven maandelijks op 30.000 exemplaren wordt verdeeld. Houtmeyers’ echtgenoot Van Melkebeek is ook van Thema de verantwoordelijke uitgever. De huidige hoofdredacteur is dan weer head of content bij Remy Communication – vóór haar politieke carrière was Houtmeyers een tijdlang zelf de redactiecoördinator. In het colofon van het zustermagazine Thema Deluxe staat de politica ook in 2022 nog vermeld als verantwoordelijke voor ‘product management’.

Kamerlid Katrien Houtmeyers (N-VA) komt in de publicaties van Thema Media opvallend prominent aan bod. © GF

Op de cover van Thema staat traditioneel altijd een Bekende Vlaming. Dat was anders bij het zomernummer van 2020: daarop prijkt plots Katrien Houtmeyers. Het nummer bevat een interview van vier pagina’s, waarin ze praat over de coronacrisis en haar eerste jaar in de nationale politiek.

Het valt daarnaast inderdaad op dat over Houtmeyers de voorbije jaren tientallen artikels verschenen bij Leuven Actueel en Passe-Partout, zowel voor als na de federale en gemeenteraadsverkiezingen. Maar er is meer: ook Kirsten B., de persoonlijke parlementaire medewerker van Houtmeyers, schrijft voor Leuven Actueel, Passe-Partout en Thema. B. is een voormalige regiojournaliste voor Het Laatste Nieuws en verrichtte al jaren redactiewerk voor verschillende titels van Thema Media. Ze trad in januari 2021 in dienst als persoonlijke parlementair medewerker van Houtmeyers.

Op de site van Leuven Actueel dragen talloze artikels de naam van Kirsten B. Deels gaat het om publireportages, deels om onschuldige stukjes lokaal nieuws, maar deels zijn het ook stukken over de lokale en nationale politiek, waaronder artikels die focussen op Houtmeyers. ‘N-VA Leuven vraagt stadsbestuur versnelling hoger te schakelen’, luidt bijvoorbeeld een artikel van B. op Leuven Actueel (31 januari 2021). Het bestaat uit twee lange citaten waarin Houtmeyers een oppositievoorstel toelicht. Op dat moment is B. al in dienst als parlementair medewerker van de N-VA-politica.

Opvallend daarbij is dat Houtmeyers in de zomer van 2019, pas verkozen in de Kamer, aan de basis lag van een relletje over de oneigenlijke inzet van de parlementaire medewerkers door volksvertegenwoordigers. Ze had toen namelijk aangekondigd dat ze haar medewerker een bureau zou geven in het kantoorgebouw van haar eigen zaak, en vermeldde daarbij dat ze ‘niet kon uitsluiten’ dat die ‘ooit eens een handje zal toesteken in het bedrijf’. Later nuanceerde Houtmeyers haar uitspraak en stelde dat ze het alleen had over ‘de post meebrengen’ of ‘de deur opendoen als er gebeld wordt’.

Flexibel werkschema

Houtmeyers bevestigt aan Knack dat haar medewerkster Kirsten B. bij Thema Media werkt, maar volgens haar ‘in bijberoep, volkomen legaal en buiten haar uren’. Dat het gros van de artikels van B. online verschijnt binnen de kantooruren, wijt Houtmeyers aan het variabele en flexibele werkschema van parlementaire medewerkers.

Het blijft onduidelijk wie precies verantwoordelijk is voor het stukje van Leuven Actueel over de Leuvense ‘wintersfeerverlichting’ dat de hele heisa in gang zette. Dat artikel droeg enkel de auteurstag ‘redactie’. We probeerden een tiental keer contact op te nemen met Leuven Actueel maar vonden niemand bereid om onze vragen te beantwoorden.