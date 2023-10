Seksmeubels voor mensen met een fysieke beperking: ‘Ik koos bewust voor elegantie’

Nikita Aulov (25) ontwierp een toegankelijke en elegante chaise longue voor senioren en mensen met een fysieke beperking.

‘De meeste mensen kunnen overal in huis seks hebben, maar voor mensen met een fysieke beperking is dat niet vanzelfsprekend’, zegt productontwerper Nikita Aulov. ‘Voor hen kan seks bijna uitsluitend in bed – een bed dat in hun geval vaak een klinische connotatie heeft en duur is. Zoiets belemmert opwinding en seksuele exploratie.’ Met Yes We Sex ontwierp Aulov een toegankelijke en elegante chaise longue die dat euvel van de baan helpt. ‘Het is een zetel die gewoon in de woonkamer kan staan zonder dat iedereen meteen ziet dat het een seksmeubel is.’

Hoe kwam u op dat idee?

Nikita Aulov: Een paar jaar geleden werkte ik aan een collectie ergonomische seksmeubels om koppels aan te moedigen om hun seksualiteit te ontdekken. Meestal zijn die heel expliciet, maar ik creëerde een reeks tijdloze meubels met een geheime multifunctionaliteit.

Toen die collectie tentoongesteld werd in Bokrijk, bleek dat drempelverlagend te werken om met ouderen in gesprek te gaan over seks. Door die gesprekken besefte ik dat er een grote, onzichtbare doelgroep is als het op seksuele hulpmiddelen aankomt: mensen met een fysieke kwetsbaarheid. Daar vallen zowel senioren als mensen met een fysieke beperking onder.

Uw eerste doelgroep waren mensen met een fysieke beperking. Waar lette u op tijdens het ontwerpen?

Aulov: Ik heb een ontwerp gemaakt dat zowel de seksuele ergonomie ondersteunt als de transfer van en naar een rolstoel. Daar komen veel tests bij te pas om na te gaan of dat allemaal vlot verloopt. Daarnaast had ik ook veel aandacht voor de esthetiek. Ik koos bewust voor elegantie en subtiliteit, zodat het meubel overal in huis kan staan.

Wat brengt de toekomst?

Aulov: Samen met mijn partner Nina Van Herck heb ik Ataraxia Designstudio opgericht. Dat deden we vanuit een passie voor elkaar, voor design en voor natuurlijke materialen. We willen de yes we sex-collectie uitbreiden en ook andere kwetsbare doelgroepen betrekken. Verder focussen we op onderwerpen die in onze ogen onnodig gestigmatiseerd worden, zoals de hennepplant, waarvan het potentieel nog niet benut wordt omdat er een taboe op rust. Met onze designstudio willen we een positieve bijdrage leveren aan de mens en de natuur.