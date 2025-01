Oudejaarsnacht: 30 autobranden in Brussel, 49 arrestaties in Antwerpen

De Antwerpse politie heeft tijdens de oudejaarsnacht 49 personen opgepakt, waarvan 28 minderjarigen. Zestig procent van de jongeren die een preventief huisarrest kreeg opgelegd, hield zich daar correct aan, meldt politiezone Antwerpen. In Antwerpen werden minstens 64 mensen aangehouden.

In vergelijking met voorgaande jaren bleef het aanvankelijk rustiger en tekende de politie pas de eerste opstootjes op kort na middernacht. “Er werd vuurwerk afgestoken op straat en jongeren maakten zich schuldig aan kleine brandstichtingen. De politie hield nauwgezet vinger aan de pols en greep snel in waar nodig”, zegt politiewoordvoerster Kim Bastiaens. De meeste tussenkomsten situeerden zich in de Veldstraat in Antwerpen-Noord, het Terloplein in Borgerhout, het Bisthovenplein en de Lakborslei in Deurne, de Driekoningenstraat in Berchem en de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel en in Hoboken.

“De politie controleerde ook actief op het naleven van de opgelegde preventieve huisarresten. Zestig procent van de jongeren die dergelijke maatregel kreeg opgelegd, hield zich daar correct aan”, zegt Bastiaens.

In totaal werden 49 personen aangehouden, waarvan 28 minderjarigen. “Er werden 39 personen bestuurlijk aangehouden, hoofdzakelijk omwille van verstoring van de openbare orde. Een van de aangehouden personen die de openbare orde verstoorde, leefde zijn huisarrest niet na. Hij werd nog maar om 18.40 uur vrijgelaten uit de gevangenis. Tien personen werden gerechtelijk gearresteerd. Vier minderjarigen worden voorgeleid wegens vernielingen en weerspannigheid”, aldus de woordvoerster.

Vuurwerk in Brussel

Afgelopen nieuwjaarsnacht is de brandweer bij een interventie op het Sint-Denijsplein in Vorst bekogeld met molotovcocktails. Dat meldt de brandweer van Brussel woensdagochtend, die tot dusver vier concrete meldingen van agressie telt. In de balans die de brandweer opmaakte van afgelopen nacht is ook sprake van dertig interventies voor brandende auto’s.

De brandweer voerde tijdens de nieuwjaarsnacht in totaal 588 interventies uit, waarvan 158 brandweerinterventies en 430 ziekenwageninterventies. Daarbij waren 11 beperkte woningbranden. Ter vergelijking: tijdens een normale wacht zijn er een 450-tal tussenkomsten, met een 60-tal brandweerinterventies. Dertig keer moest de brandweer uitrukken voor voertuigen die in brand stonden. Op sommige plaatsen waren het er meerdere.

Ook moest de brandweer 56 keer tussenbeide komen voor straatmeubilair dat in brand stond, zoals vuilnisbakken, en drie keer voor brandende elektrische fietsen of steps. Twee personen raakten gewond door vuurwerk.

Brandweerwoordvoerder Walter Derieuw voegt eraan toe dat het brandweerpersoneel de “woelige nacht” is doorgekomen zonder fysieke kleurscheuren. “Psychologisch is een ander verhaal, want wie kan de compleet geschifte situatie begrijpen dat hulpverleners niet in alle veiligheid kunnen werken”, zegt Derieuw, die daarbij de partners, vooral de politie, bedankt voor de samenwerking.

Volgens Derieuw zijn er tot dusver vier concrete meldingen van agressie afgelopen nacht. Zo zou de brandweer tijdens bluswerken op het Sint-Denijsplein in Vorst bekogeld zijn met molotovcocktails. De brandweerlieden koppelden onmiddellijk de brandslang los om die ter plaatse te laten en zich in veiligheid te brengen met de autopomp. De ordediensten grepen nadien in om de plaats van de interventie te beveiligen. “Onze mannen en vrouwen kunnen, indien zij daar de behoefte aan hebben, rekenen op een emotionele ondersteuning”, besluit Derieuw.

Voorlopige cijfers politie

De Brusselse politie heeft op oudjaar (tussen 18.00 uur en middernacht) 64 mensen aangehouden. Het gaat dan om zowel administratieve als gerechtelijke aanhoudingen. Politiezones Brussel-West en Brussel-Zuid voerden met respectievelijk 24 en 19 het meeste administratieve aanhoudingen uit.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voerde de politie op oudjaar 352 interventies uit. Het gaat dan om interventies gelinkt aan de nieuwjaarsfestiviteiten, maar ook om normale interventies.

“In totaal zakten rond de jaarwisseling maar liefst 50.000 personen af naar de Heizelsite om naar het vuurwerk te kijken”, klinkt het nog. “Verder waren ook 32.000 aanwezigen op FCKNYE in Brussels Expo.”