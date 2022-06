Knack-reportage over Poverello van Ruben en Marieke Brugnera wint prijs beste onderzoeksjournalistiek

Ruben Brugnera en Marieke Brugnera hebben vrijdag de Loep gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek, in de categorie ‘controlerende onderzoeksjournalistiek’. Ze winnen de prijs voor hun publicatie ‘Als het goede doel ontspoort’ in Knack Magazine. Het onderzoek dat tot stand kwam in samenwerking met Emmanuel Morimont, David Leloup en Thierry Denoël van RTBF/Le Vif werd door de jury ‘een onthulling van formaat’ genoemd.

Waarom durfde de Franstalige RTBF dit onderwerp wel aan en de VRT niet? VVOJ-jury

‘We zijn zeer blij. Het is een enorme eer om hier te staan’, reageert Ruben Brugnera. ‘Het is ongelooflijk dat we hier samen staan als broer en zus’, vult Marieke Brugnera aan. ‘Ons hele leven zijn we aan elkaar gewaagd geweest als concurrenten, maar je kan er ook iets constructief mee doen.’

Hun onderzoek ging over Poverello, een van de belangrijkste Vlaamse charitatieve instellingen. ‘Deze instelling, te vergelijken met het Leger des Heils, blijkt daklozen uit te knijpen en uiterst sober op te vangen terwijl de organisatie schathemeltjerijk is. Met originele onderzoeksmethodes en een goede toepassing van undercoverjournalistiek’, aldus de jury. ‘Waarom durfde de Franstalige RTBF dit onderwerp wel aan en de VRT niet?’

De prijzen werden vrijdagavond in Antwerpen uitgereikt tijdens de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek. Met deze prijzen bekroont de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de 100 inzendingen. ‘Je ziet in Nederland de kwaliteit van het openbaar bestuur achteruit hollen’, benadrukte de voorzitter van de jury, Kees van den Bosch. ‘Ik ben bang dat eenzelfde tendens zich aftekent in Vlaanderen. Maar dat geldt niet voor de onderzoeksjournalistiek.’