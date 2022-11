Katrien Verhegge stapt op als topvrouw agentschap Opgroeien na wantoestanden in kinderopvang

Katrien Verhegge legt haar functie als administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien met onmiddellijke ingang neer. Dat gebeurde na een ‘onderling overleg’ met Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits.

Minister Crevits heeft die boodschap vrijdag meegedeeld aan de ministerraad van de Vlaamse regering, zo tweet de CD&V-minister.

Wantoestanden

Door nieuwe berichten over wantoestanden in crèches was de druk op het agentschap Opgroeien en op topvrouw Katrien Verhegge de voorbije dagen fors toegenomen. Verschillende partijen hadden het vertrouwen in de top van het agentschap opgezegd.

Na zowat 15 jaar aan de top van Kind en Gezin en nadien het agentschap Opgroeien stapt Verhegge nu zelf op als leidend ambtenaar.

