Justitie vergelijkt bij Marc Dutroux gevonden DNA met dat van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen

De Belgische justitie gaat onbekend DNA dat is gevonden in de kelders en bestelauto’s van Marc Dutroux, vergelijken met dat van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. Dat gebeurt op verzoek van de Nederlandse justitie.

Dat heeft minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) donderdagavond gezegd in de Nederlandse talkshow Op1. Hij zei verder dat het parket-generaal in Luik alle medewerking zal verlenen aan dit verzoek.

Handelswijze

Van Quickenborne wees erop dat de directeur van de dienst Vermiste Personen in België, Alain Remue, al in februari van dit jaar een verband heeft gelegd tussen wat er is gebeurd met Tanja Groen en de handelwijze van Dutroux.

Van Quickenborne voegde daar aan toe te hopen ‘dat bijna dertig jaar na de feiten de waarheid aan de oppervlakte kan komen’.

‘Beide namen maken heel wat los bij ons allemaal’

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz zei onder de indruk te zijn dat dit onderzoek wordt gedaan ‘om te kijken wat zit hier nog meer achter’.

‘Beide namen maken heel wat los bij ons allemaal’, voegde ze daar aan toe. ‘Ik ben blij dat er altijd mensen zijn die door blijven zoeken. Ik heb daar ontzettend veel respect voor.’

Ook het Openbaar Ministerie (OM) in Nederlands Limburg bevestigde dat er onderzoek wordt gedaan naar een samenhang tussen Dutroux en de vermissing van Tanja Groen.

Coldcaseteam

De toen 18-jarige studente verdween in augustus 1993 tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Ze verdween terwijl ze op haar fiets onderweg was naar haar kamer in Gronsveld, een dorpje ten zuiden van Maastricht.

Volgens de Stichting Peter R. de Vries Foundation is ‘de eventuele rol van Dutroux de afgelopen jaren met regelmaat onderzocht door het coldcaseteam van de politie’, aldus voorzitter Lex de Jager donderdag.

De Vries richtte de stichting vlak voor zijn dood op om geld op te halen voor de gouden tip in de verdwijningszaak van Tanja Groen. Hoewel meer dan een miljoen euro werd opgehaald, is de zaak nog altijd niet opgelost.

De nu 65-jarige Dutroux schokte België met de ontvoering, gijzeling en verkrachting van zes meisjes in de jaren negentig. Vier van zijn slachtoffers vermoordde hij. Hij kreeg in 2004 levenslang en zal nooit meer vrijkomen.