Hoe kunnen we cold cases tóch nog oplossen?

In België alleen al zijn er zijn tientallen moordzaken die maar niet opgelost geraken, daarom noemen we die cold cases. Op de crime scene is dan vaak het DNA van de dader gevonden, maar is er geen enkele verdachte die daarmee voor honderd procent matcht. En daar stopt het onderzoek dan… Of toch niet? Forensisch onderzoekster dr. Sofie Claerhout aan de KU Leuven heeft een nieuwe manier gevonden om een dader via zijn DNA toch nog op te sporen.