Dienst Voogdij stopt met botscans voor jonge asielzoekers – zonder botscan geen opvang door Fedasil

De Dienst Voogdij weigert nog botscans te laten uitvoeren bij jongeren zonder opvang. Dat zou medisch niet verantwoord zijn: ze zijn te ziek, te moe. Maar zonder test, geen opvang.

Dat schrijven De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad en het Belang van Limburg dinsdag.

Het opvangnetwerk zit zo goed als vol. Daarom biedt Fedasil vaak alleen nog plaats aan de kwetsbaarste groepen, zoals niet-begeleide minderjarigen. Bij twijfel of iemand echt minderjarig is, vraagt ­Fedasil dat die persoon een leeftijdstest, of botscan van de polsen en het gebit, laat uitvoeren.

Maar de Dienst Voogdij van de FOD Justitie weigert al sinds 26 oktober om die uit te voeren voor jongeren zonder opvangplaats. ‘Na een verblijf op straat zijn de jongeren te zwak voor zulke scans’, zegt een woordvoerder. De Dienst Voogdij vraagt dat Fedasil eerst de medische zorgen waar alle asielzoekers recht op hebben, toekent als deel van het basispakket bed-bad-brood. Fedasil op zijn beurt benadrukt dat de uitvoering van leeftijds­testen tot de wettelijke opdracht behoort.

Het kabinet van staats­secretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) denkt eraan om een ‘zorgpunt’ te organiseren. Zo zouden jongeren toch een medische check kunnen krijgen voor ze om scans worden gestuurd.