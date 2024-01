‘Vertraging? Wachten op de trein in de historische wachtzaal van Brugge was nooit een straf’

De NMBS sluit de historische wachtzaal in het station van Brugge. De zoveelste erfgoedblunder, vindt onze reporter Stijn Tormans. ‘Een historische stad als Brugge verdient een historische wachtzaal.’

Zou er nog een volk op de planeet leven dat even slecht omspringt met zijn eigen erfgoed?

Het is weer prijs: de NMBS sluit definitief de historische wachtzaal in het station van Brugge. De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet aan de VRT weten dat zijn stadsbestuur nog nadenkt ‘over wat zijn standpunt juist is’.

Meneer De fauw, ik hoef geen halve seconde na te denken over mijn standpunt: dit is de zoveelste Vlaamse erfgoedschande. Misschien neemt u niet vaak de trein. Ik wél, elke dag zelfs. Een reiziger moet dezer dagen vooral veel geduld hebben – vertraging hier, vertraging daar. Het aankondigingsbord staat elke dag vol rode cijfers, dus van wachtzalen ken ik wel iets. En geloof me: uw stad had, samen met Brussel Noord, tot voor kort de mooiste van het land. Beetje onderkomen, dat zeker, maar wel bijzonder. Vooral door de tegels en de tekeningen van illustrator René De Pauw. Boven het helaas ook al afgeschafte loket van Brugge tekende hij de gehaaste reiziger tussen de wijzers van de klok. Elke keer als de trein het liet afweten, was die zaal een troost. Wachten op de trein in de historische wachtzaal van Brugge was nooit een straf.

U zou die wachtzaal als burgervader met vlag en wimpel moeten verdedigen als Brugs erfgoed. Zeker omdat wachtzalen steeds zeldzamer worden: zelfs het historische station Antwerpen-Centraal heeft er geen meer.

De mannen van het spoor zoeken nu ‘een externe partner om de zaal uit te baten’. Dat voorspelt weinig goeds: er is al een Starbucks in Brugge Station. En ook een nieuwe wachtzaal, dat is waar. Maar van die plek wordt niemand echt vrolijk. Het is er koud en kil. Zelfs ik, die nooit schrik heb, ben er in de late uren niet op mijn gemak. Misschien was die nieuwe wachtzaal een goed idee op powerpointpresentaties, maar niet in de realiteit.

Ook mensen die minder goed te been zijn kunnen onmogelijk gelukkig zijn. Erfgoedkenner Andries Van den Abeele van erfgoedvereniging vzw Marcus Gerards stipte het daarnet aan op Radio 2: ‘De toeristen en inwoners moeten toch langs de kant van die historische wachtzaal naar buiten als ze naar de historische binnenstad willen.’

Helaas ligt de nieuwe wachtzaal aan de achterkant van het station, aan de kant waar alleen de lokale inboorlingen naar hun huizen stappen. Van den Abeele snapt de logica niet. Wij ook niet. Niemand, vrees ik, behalve de NMBS.

‘Als onze minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) nog enige geloofwaardigheid wil overhouden, dan reageert hij nu meteen en zonder nuances.’

Een historische stad verdient een historische wachtzaal. Als onze minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) nog enige geloofwaardigheid wil overhouden, dan reageert hij nu meteen en zonder nuances.

Omdat we schrik hebben dat die het ook in Keulen hoort donderen, hier alvast een voorstel tot reactie: ‘Het was allemaal maar om te lachen, de NMBS maakte uiteraard een grapje. We hebben al genoeg prachtige ruimtes geprivatiseerd en genoeg erfgoed verkwanseld in Vlaanderen. Het spreekt dus voor zich dat de historische wachtzaal in het station van Brugge voor iedereen toegankelijk blijft.’

Geen dank, meneer Diependaele.