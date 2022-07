‘Als VTM haar schermgezichten voorstelt, heb ik last van plaatsvervangende schaamte’

‘Onze samenleving is heel divers, maar onze bedrijven zijn dat een heel stuk minder’, stelt Hanan Challouki vast. Als inclusiviteitsexperte heeft ze de missie op zich genomen om daar iets aan te doen. Inclusief ondernemen houdt veel meer in dan bij een personeelsadvertentie een foto van iemand met een kleurtje plaatsen, legt ze uit in De Zondag.

De Zondag vroeg Challouki wat het concreet betekent om bedrijven te helpen om een inclusiever beleid te voeren. ‘Dat is heel divers en hangt sterk af van wat men nodig heeft’, zegt Challouki. En ze geeft een voorbeeld, ‘een bedrijf kan bepaalde profielen van werknemers niet aantrekken en wil daar iets aan doen. Of ze willen met hun product of dienst een veel diverser publiek bereiken. Dat zijn de twee grote vragen die ik krijg. Maar soms schuif ik ook gewoon aan bij een brainstorm om vanuit mijn expertise ideeën te leveren.’

De experte erkent dat het voor kleinere bedrijven lastiger kan zijn inzake budget en energie. ‘Maar iedereen kan wel iets doen. Werk je als kmo geregeld met een freelancer samen, kies de volgende keer dan eens voor iemand met een totaal ander profiel.’

Volgens Challouki geraakt Belgie maar net met zijn hakken over de sloot. Nederland zou het veel beter doen. Niet toevallig voert ze Bol.com als voorbeeld van heel diverse marketingcampagnes. ‘Telenet zet in op een inclusieve werkcultuur, wat ik ook wel waardeer.’

Over de media zegt ze: ‘Er is kleur, maar er is geen diversiteit. Wij houden van schermgezichten die kleur bieden, maar niet te veel afwijken van de norm en die een bepaalde visie of deontologie niet te veel in vraag stellen. Wat volgens mij net wél moet gebeuren.’ Ze verwijst naar haar eigen studies communicatiewetenschappen en de stelling dat media de vierde macht en gaat door: ‘Als VTM bij de start van het televisieseizoen haar schermgezichten voorstelt, heb ik elke keer weer last van plaatsvervangende schaamte. Dan vraag ik me af hoe het komt dat zij in 20 jaar tijd niet diverser geworden zijn.’ Hetzelfde zou gelden voor straatinterviews. ‘Als het gaat over religie, dan laten we moslims aan het woord, maar vraag een moslim ook eens zijn mening als het over de coronacrisis, de gasprijzen of de belastingen gaat.’

Lees het volledige interview en ook haar kijk op het onderwijs en ambtenarij in: De Zondag.