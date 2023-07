200 aanwezigen voor illegale rave op Groot Schietveld: rampenplan geactiveerd

Op het Groot Schietveld op de grens tussen Brecht, Wuustwezel en Brasschaat zijn zaterdagochtend in alle vroegte zowat 200 personen opgedaagd voor een illegale rave. Dat zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx, die de provinciale fase van het rampenplan heeft afgekondigd. “De politie heeft de toegangswegen beperkt en houdt er systematische controles”, zegt Berx nog.

De ordediensten beschikken ook over dronebeelden om de situatie op de voet te volgen, en er lopen gesprekken met aanwezigen. Het is niet bekend of de politie ook op de rave zelf zal ingrijpen. Berx benadrukt verder dat het Groot Schietveld geen veilige omgeving is. “Het gaat om een actief militair domein waar schietoefeningen plaatsvinden”, zegt ze.

“Er ligt dus niet-ontplofte oorlogsmunitie. Het is risicovol en gevaarlijk om er te zijn.”

De gemeente Brasschaat laat intussen weten dat de afritten van Sint-Job, Brecht en Kleine Bareel op de E19 afgesloten zijn om extra toestroom naar het domein te vermijden. “Politie en Defensie proberen de overlast tot een minimum te beperken”, aldus nog het gemeentebestuur. “Het provinciaal coördinatiecomité volgt de situatie op de voet.”

Vrijdag nog leek het erop dat dit weekend een illegale rave in het Vlaams-Brabantse Glabbeek zou plaatsvinden. Om een rave in Glabbeek tegen te houden, liet burgemeester Peter Reekmans de toegangswegen afzetten met zeecontainers. Ook in Sint-Truiden en Tienen werden maatregelen genomen.

Eind april werd de omgeving van Sint-Truiden verrast door een illegale rave op een militair domein in Brustem.