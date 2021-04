Naast burgers en bedrijven, doen ook tal van lokale besturen mee aan Maai Mei Niet. Voorlopige balans: al meer dan 100 hectare openbaar gazon blijft in mei ongemoeid. 'Je moet zaadjes planten, ook in de geest van de mensen.'

Met Maai Mei Niet willen Knack, KU Leuven, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur, burgers doen inzien dat hun tuin een wapen kan zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis. En dat met kleine, eenvoudige ingrepen zoals ons gras anders gaan maaien.

Een altijd kortgemaaide 'pelouze' is nefast voor de biodiversiteit, want bestuivers zoals vlinders en bijen vinden er geen voedsel in. En het verergert de droogte, want water verdampt sneller uit de bodem wanneer het gras te kort is.

Ook lokale besturen kunnen deelnemen aan Maai Mei Niet en zo hun steentje bijdragen aan de biodiversiteit. Onderstaande steden en gemeenten leggen uit waarom ze meedoen en wat ze al doen voor meer biodiversiteit.

Lalynn Wadera (Vooruit), schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen in Leuven

Waarom doet u mee?

Wij zijn er heel erg van overtuigd dat een campagne als Maai Mei Niet de biodiversiteit stimuleert. Zelf doen we dat op veel manieren, deelnemen aan Maai Mei Niet sluit daar naadloos bij aan. Corona heeft de nood aan veel openbaar groen enkel nog scherper gemaakt. Mensen trekken stad in op ontdekking en dat moet zo aangenaam mogelijk zijn. Dus heb je veel groen nodig, want dat gaat, bijvoorbeeld, het hitte-eiland-effect tegen.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Naast ons aangepast maaibeheer en het ondertekenen van het ByeByeGrass-charter, zaaien we ook actief bloemenweides in. Dit jaar zullen we zo'n 16 kilo bloemenzaad inzaaien, goed voor 6000 m² We deelden ook 2000 pakjes zaad gratis uit via de bakkers. We geven dus het voorbeeld en stimuleren mensen om hetzelfde te doen.

We hebben ook drie buurtbossen aangeplant. En in Leuven zijn de tuinrangers actief, die gratis de mensen helpen om hun tuin natuurvriendelijker te maken - de zogenaamde tuinsafari's. Er werden er al 210 tuinsafari's aangevraagd.

Tot slot zetten we ook actief in op ontharding, met de actie 'Hier dringt het door!'. Wanneer een weg wordt heraangelegd, stappen we naar de bewoners met voorstellen om zelf ook meer groen aan te planten. Onze groendienst geeft daarbij advies en steekt de armen zelf ook uit de mouwen.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

24 hectare. 42 procent van het Leuvense grondgebied is groen, dat is veel. We zetten blijvend in op bijkomend groen. Pas kochten we enkele vijvers aan die toegankelijk zullen worden.

Patrick Princen (Groen), schepen van Openbare Werken, Natuur-en Groenontwikkeling, Parken en Stadstuinen van Mechelen:

Waarom doet u mee?

Met onze parken en perken samen beschikken we over een enorm potentieel aan natuur om de biodiversiteit in onze stad te versterken. Daarnaast heeft onze deelname een dubbel sensibiliserend effect: enerzijds willen we onze inwoners meekrijgen om hun eigen gras minder frequent te maaien. Anderzijds is het de bedoeling om Mechelaars duidelijk te maken dat we als stad stelselmatig afstappen van steriele parken en perken. Het is belangrijk voor onze biodiversiteit dat we op meer plaatsen overschakelen naar extensief beheer en op meer plekken kruidgroei zijn gang laten gaan.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Mechelen probeert zowel in als rond de stad de biodiversiteit te verhogen. Belangrijke natuurhotspots worden hiervoor versterkt en uitgebreid. Buiten de stad is er het Beschermd Natuurpark Rivierenland, een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten, Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos waarmee ze 3000 hectaren natuur trachten te creëren. Mechelen voorziet daarnaast veel budget voor onthardingsmaatregelen om natuur in de stad nieuwe kansen te geven. Bij heraanleg van straten verharden we enkel waar dat strikt nodig is en aan bewoners vragen we proactief of ze een tegeltuintje wensen. Qua beplanting zetten we steeds meer in op inheemse en bijenvriendelijke planten en in de perken kiezen we voor permanente prairiebeplanting.

Ten slotte proberen op dit moment samen met Natuurpunt alle lopende initiatieven met elkaar te verbinden tot een algemeen plan.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

Die berekening zijn we nog aan het maken.

Marnic De Meulemeester (Open VLD), burgemeester van Oudenaarde

Waarom doet u mee?

In Oudenaarde staat duurzaamheid hoog op de agenda. Wij vinden het belangrijk om hier als stad het voortouw in te nemen. Het spreekt dan ook voor zich dat we meedoen aan Maai Mei Niet. De actie kan een belangrijke boost zijn voor onze inwoners om zich nog meer bezig te houden met de biodiversiteit.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Bij wegwerken proberen we de biodiversiteit steeds zo veel mogelijk te behouden. Grasperken laten we in bepaalde delen onaangetast, of maaien we slechts gedeeltelijk. In Oudenaarde zijn er al een pak gebieden waar we nu op die manier te werk gaan. We hebben zonnepanelen geïnstalleerd op onze stadgebouwen en kopen natuurgebieden aan in functie van bebossing.

Dergelijke inspanningen zullen enkel toenemen, zeker sinds de komst van onze duurzaamheidsambtenaar die zich specifiek met de duurzaamheidsdoelstellingen en het klimaat bezighoudt. Toekomstprojecten zijn bijvoorbeeld het aantal oplaadpunten voor elektrische wagens uitbreiden.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

80% van de oppervlakte die gemaaid moet worden, ofwel zo'n 22 hectare. Het is een ambitieuze doelstelling, maar dat mag. Dit is een belangrijk signaal naar onze burgers.

Als de stad een inspanning levert, kent dat ook bij hen een weerslag.

Jan Foulon (CD&V), Schepen van Milieu en Duurzaamheid van Ronse:

Waarom doet u mee?

Onze prachtige ligging, in het hartje van de Vlaamse Ardennen, is een absolute trigger voor toeristen. We profileren ons als een groene stad en denken dus na over maaibeheer, aanplanting en onderhoud. Maai Mei Niet past perfect binnen dat plaatje. Het is een prima manier om concreet iets te ondernemen.

We ontvangen regelmatig klachten van burgers die niet begrijpen waarom de bermen er slordig bijliggen. Een actie als Maai Mei Niet verduidelijkt de redenering daarachter.

Maai Mei Niet kan een aanzet geven om ons maaibeleid structureel aan te passen en het kan de bevolking stimuleren. Je mag het effect van zo'n actie niet onderschatten. Als de stad het goede voorbeeld geeft, dan werkt dat.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Op dit moment leggen we de nieuwe industriezone aan en daar zullen alle aanplantingen inheemse soorten zijn. En we proberen te voorzien in voldoende waterbuffering en wadi's, zoals in elk nieuwbouwproject. We hebben veel leem in de grond waardoor het water moeilijk in de grond infiltreert, maar door wadi's, dat zijn grote, ondiepe greppels, aan te leggen, wordt het water op een natuurlijke manier gebufferd en kan het infiltreren. Daarnaast stimuleert Ronse om zo veel mogelijk groendaken aan te leggen.

Ten slotte focussen we ons ook op wegenwerken, en proberen we beken zo veel mogelijk opnieuw open te leggen. Mensen opteren steeds vaker voor een oprit, waardoor beken verdwijnen. Dat heeft dan weer een impact op de biodiversiteit. Daarom is het belangrijk dat we ook daar ingrijpen.

Het is een amalgaam van maatregelen, op het eerste gezicht allemaal kleine zaken, maar in hun totaliteit hebben ze gegarandeerd een impact.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

In mei zullen we 30 000 m2, of 3 hectare, voornamelijk stadsparken, niet maaien.

Chantal Van Rie, Hoofd Groendienst van Damme:

Waarom doet u mee?

Burgemeester Joachim Coens is het idee erg genegen, maar ook in schepencollege staat iedereen erachter. Verrassend is dat niet, want Damme is al een aantal jaar bezig met de biodiversiteit.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Sinds 2014 voeren we een "bijdankt"-campagne waarmee we de bijen bedanken. Datzelfde jaar is Damme ook gestart met gedifferentieerd maaien. Hiervoor hebben we eerst wat geëxperimenteerd op verschillende plekken, verspreid over onze acht deelgemeenten. We wilden weten wat er in de grond zat om te zien wat mogelijk was qua bloemenrijkdom. We hebben later die stukjes nog uitgebreid. We beschikken immers over grondsoorten die zich lenen voor de aanleg van bloemenweides. Dus we hebben al een hele lange weg van verbetering van biodiversiteit.

Met het oog op de toekomst zetten we veel in op sensibilisering. Ons gedifferentieerd maaibeleid gaan we uitbreiden, we hebben het al in een actieplan gegoten. Verder sloten we ons ook aan bij De Kruisbestuivers, een project dat van onze directe leefomgeving een thuis voor bijen wil maken. Daarvoor werkten we de aanleg van pluktuinen uit waar mensen zaadjes kunnen plukken om zelf uit te zaaien. We draaiden ook een filmpje over het snoeien van rozen waarmee we willen aantonen hoe je op de correcte manier snoeit om genoeg vruchten te krijgen en om de biodiversiteit te stimuleren.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

Dat zijn we nog aan het opmeten. Er zijn sowieso al een aantal plaatsen die altijd onaangetast blijven, door gedifferentieerd maaibeleid. In elke deelgemeente laten we voor Maai Mei Niet een aantal stukjes onaangetast die we normaal gezien wel zouden maaien. We zullen er symbolisch het logo van Damme in uitmaaien.

Bjorn Anseeuw (N-VA), schepen van Mobiliteit, Openbaar Domein en Stadsvernieuwing van Oostende:

Waarom doet u mee?

Maai Mei Niet is een hele zachte manier om mensen aan het nadenken te zetten.

De meerwaarde van de campagne mag je echt niet onderschatten. Oostende is er erg actief mee bezig en wil de actie aangrijpen als bijkomende stimulans voor zowel inwoners als bezoekers. Te veel mensen zijn nog onverschillig, niet zozeer uit kwade wil, maar eerder uit onwetendheid. Het is een kwestie van zaadjes planten. Dan heb ik het niet alleen over bloemen, maar ook in de geest van de mensen.

Wat doet u nog voor de biodiversiteit en het klimaat?

Oostende onderschrijft het belang van biodiversiteit al langer dan vandaag. We zoeken actief naar onbenut grasland waar we minder kunnen maaien. Onze stad plantte al zo'n 5 miljoen bloembollen op openbaar terrein, wat zorgt voor een goed "excuus" om deze delen niet te maaien. Oostendenaren vinden het bovendien erg mooi. We zijn van plan om nog meer bloemen en planten in te zaaien op goedgekozen en aangewezen plekken. Daar zijn we heel bewust mee bezig. Op die manier tonen we aan dat meer biodiversiteit geen aanval op de esthetiek hoeft te zijn. Oostende heeft de ambitie om dit jaarlijks uit te breiden.

Hoeveel m² gazon zal u niet of minder maaien?

We brachten het totaal nu op 30 hectare. De vorige jaren hebben we 11 hectare gras extensief gemaaid. Dat is best veel, gezien de totale oppervlakte van onze stad. We hopen in de toekomst nog meer oppervlakte ongerept te laten.

Opgetekend door Laurens Van Aert en Simon Demeulemeester

Maai Mei Niet is een campagne van Knack/LeVif, met de steun van Bond Beter Leefmilieu, Het Ministerie voor Natuur, Velt en MijnTuinLab (KULeuven). Meedoen aan Maai Mei Niet gaat in drie eenvoudige stappen. Registreer je via www.maaimeiniet.be en maai de hele maand mei maai je (een stuk van je gazon) niet of minder

In het bloementelweekend van 29 en 30 mei tel je in 1m² lang gras het aantal bloemen (vind hier 18 veel voorkomende bloemen in gazons) Geef je resultaat door via www.maaimeiniet.be en krijg jouw persoonlijke nectarscore.

