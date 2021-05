'Boring en passé.' Nee, in zijn nieuwe tuin zal chocolatier en peter van de Week van de Bij Dominique Persoone geen biljartlaken aanleggen.

Tuinen met strakke, kort gemaaide pelouses, dat is toch boring? Zo nineties, zo passé. Een van de trends nu is dat mensen willen wandelen in hun tuin. Daarin past perfect het idee om paadjes te maaien in je gazon en de rest wilder en langer te laten. Dat contrast is prachtig. Dat zogenaamde onkruid is ongelooflijk mooi. Niet iedereen moet imker worden om de bijen te redden. Stop gewoon met sproeien en leer al die verschillende 'onkruiden' appreciëren. Sommige kun je zelfs opeten, zoals paardenbloem en zevenblad. Ik ben acht jaar imker en bijna even lang peter van de Week van de Bij, die dit jaar focust op ontharding. Als imker heb ik geleerd dat bijen vaak meer voedsel vinden in steden dan op het platteland. Dat is toch crazy? Vroeger hielden alle boeren bijen, nu zijn de mensen blijkbaar vergeten hoe belangrijk bestuiving is. Mijn zoon kweekt allerlei soorten tomaten. Je had zijn serre moeten zien: ze barstte van de tomaten, dankzij de vele bijen in onze tuin. Vroeger was ik niet geïnteresseerd in de tuin, nu steeds meer. Nergens kun je zo tot rust komen. Ik ben altijd heel vroeg wakker, om vier uur sta ik op. Niets zaliger dan met de eerste koffie en sigaret van de dag op het terras de zon zien opkomen.Groen is de kleur van de inspiratie. Van je tuin tot de andere kant van de wereld: je moet aandacht hebben voor groen. Ik ben betrokken bij de eerste Congolese chocoladefabriek, die we hebben helpen opzetten in het Virungapark, samen met de lokale bevolking en parkbeheerder Emmanuel de Merode. We maken er eerlijke chocolade, chocolade die de mensen niet uitbuit en de natuur niet uitput. De opbrengst is voor de mensen en de dieren in het park. Natuurlijk krijgt niet iedereen de kans om zoiets te doen, terwijl veel mensen echt iets wíllen doen voor de natuur. Het besef leeft dat we er meer zorg voor moeten dragen. Een actie als Maai Mei Niet is dan perfect, natuurlijk, ze inspireert, wijst op de kleine dingen die je kunt doen. De bijentuin doet dat ook, daarom stelde ik voor om hier af te spreken. Hier kun je zien wat je zelf in je tuin kunt doen, hoe klein of hoe groot hij ook is: de juiste planten kiezen, gemaaid gras afwisselen met bloemenweides, waterdoorlatende paadjes, klimplanten op je muren. Super voor de insecten. En schoon dat dat is.'