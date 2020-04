De viroloog Emmanuel André, die optreedt als interfederaal woordvoerder en dagelijks aan het woord komt op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum, trekt zich terug. Hij wil zich focussen op zijn rol als arts en onderzoeker, klinkt het op de persconferentie.

André, die verbonden is aan de KU Leuven, was vrijdag al niet meer aanwezig op de persconferentie.

Hij kondigde het nieuws eerder op de dag zelf al aan op Twitter. Hij zei dat 'we een andere fase van de epidemie zijn ingegaan, een die tijd zal in beslag nemen. Voor mij is het nu het moment om een paar dagen met mijn kinderen door te brengen, die ik de afgelopen maanden niet veel heb gezien, en na te denken over de manier waarop ik kan blijven bijdragen aan de toekomst'.

Nous sommes passés dans une autre phase de l’épidémie, une phase qui prendra du temps. C’est le moment pour moi de prendre quelques jours avec mes enfants que je n’ai pas beaucoup vus ces derniers mois, et de repenser la façon dont je pourrai continuer à contribuer à l’avenir. — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) April 24, 2020

