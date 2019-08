Op haar 91e eist Lutgart Simoens, jarenlang de grande dame van Radio 2, het recht op om zelf te beslissen hoe en wanneer ze wil sterven. 'Volgens de euthanasiewet moet ik eerst ondraaglijk en onomkeerbaar lijden. Mensonterend vind ik dat', zegt ze. 'Als tachtigplussers zoals ik vinden dat hun leven voltooid is, respecteer dat dan.'

'Moeten wij ons als oude mensen nog zorgen maken over hoe het einde zal zijn? Niemand hoeft zich daarmee te bemoeien.' Dat staat in de wilsbeschikking die radiocoryfee Lutgart Simoens in 2016 opstelde en sindsdien elk jaar opnieuw ondertekent. 'Mensen die zo dicht bij de dood staan als wij willen worden gerustgesteld', zegt ze. 'De dood is het ingrijpendste moment in een mensenleven, want van onze geboorte zijn we ons niet bewust. Toch word je daar amper bij ondersteund en begeleid. Ik zou het heel geruststellend vinden om te weten dat ik over een week, een maand of een jaar kan inslapen als ík het moment gekomen vind.'

