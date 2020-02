Als het in ons land op korte termijn tot nieuwe federale verkiezingen komt, is het volgens Louis Tobback (SP.A) 'zeer waarschijnlijk dat De Wever nadien niet meer in dezelfde machtspositie zit van vandaag'. Tijdens een lezing in Leuven wees Tobback er maandag op dat de N-VA veel meer te vrezen heeft van de verkiezingen dan de PS.

Tobback wees hierbij op voorspellingen - 'die nog moeten bewaarheid worden' - dat het Vlaams Belang zou winnen bij nieuwe verkiezingen. 'De Wever zal daar het eerste slachtoffer van zijn. Hij heeft er bij verkiezingen in mei vorig jaar al 280.000 stemmen aan verloren en dat gaat zich wellicht herhalen. SP.A , CD&V en Open Vld daarentegen hebben 'al gegeven' en om die reden niet veel meer te verliezen'.

De gevolgen van nieuwe verkiezingen zullen voor de N-VA volgens Tobback groot zijn. De N-VA is vandaag de dag mathematisch 'incontournable' voor een Vlaamse meerderheid, maar vraag is of dat ook nadien nog het geval zal zijn. 'De prijs voor de N-VA om na nieuwe verkiezingen op federaal niveau een Vlaamse meerderheid te maken zal misschien veel lager zijn dan vandaag'. 'Ik heb altijd gedacht dat N-VA en PS tot een akkoord zouden komen. Het is nog altijd niet uitgesloten, maar het wordt wel zeer moeilijk', aldus Tobback.

De kans dat er op korte termijn verkiezingen komen is volgens hem dan ook groter dan dat die er niet komen. 'Dat zal puur afhangen van de laatste interne peilingen die sommige partijen gaan houden', aldus het gewezen socialistische kopstuk.

